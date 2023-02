Cum arată casa în care locuiește Adelina Pestrițu cu familia. „E așa cum visam!” / Foto

Adelina Pestrițu, soțul ei, Virgil Șteblea, și fiica lor, Zenaida, locuiesc într-o casă superbă.

Vedeta și-a găsit locuința la care visa mereu în urmă cu doi ani. E și-a dorit un cămin cu o curte mare, pentru ca micuța Zeny să se poată juca în voie.

„Este o schimbare care, personal, mi-a dat restartul de care aveam nevoie. Plănuiam de multă vreme să facem acest pas, însă nu am reușit să ne organizam până acum. Atât de nepregătiți am fost încât nici vechea locuință n-am reușit să o punem pe site-urile de specialitate spre vânzare, dar norocul ne-a bătut la ușa. În persoana.

Și a fost și al naibii de decis. Astfel am fost “obligați” practic s-o luam din loc, cum se spune, și să ne căutam o noua locuință. De data aceasta, o casă pe pământ așa cum visam. O casa pentru o familie mai mare decât formula actuala, poate…

Și nu degeaba cred eu în energia oamenilor și a locurilor. În doua ore și jumătate am găsit casa pe care ne-o doream. Care le are pe toate. Din perspectiva noastră, evident.” – a explicat Adelina Pestrițu, pe blogul ei, despre noua locuință.

Pentru amenajarea locuinței, vedeta a decis să lase totul pe mâinile experților. Deși Adelina este pasionată de designul interior și are un simț estetic bine definit, ea și soțul ei au luat hotărârea de a apela la ajutorul specialiștilor pentru amenajarea noului cămin.

„Îmi place designul de interior, dar niciodată nu m-aș putea ridica la nivelul unui specialist, mi-e foarte clar. Specialistul are în vedere materiale, texturi, culori, schițe, măsurători, concept, volumetrii, furnizori, asocieri de materiale și culori și foarte multe alte detalii pe care n-ai cum să le stăpânești în totalitate decât după multe cursuri și scoli în domeniu. De asta consider că fiecare dintre noi este făcut pentru ceva anume și nu e bine să ne amestecam în munca oamenilor.”

Livingul

Este cea mai importantă cameră din locuință. Acolo, Adelina, Virgil și Zeny petrec clipe minunate împreună. Și tot acolo, sunt primiți prietenii și apropiații vedetei și ai soțului. Livingul spațios a fost amenajat tot într-o manieră elegantă, așa cum s-a întâmplat și cu restul casei.

Dormitorul

Dormitorul vedetei diferă complet față de cel din vechea casă. Diferența constă în faptul că este mai spațios și este amenajat într-un stil mai elegant. Adelina Pestrițu și Virgil Ștebela și-au personalizat lenjeria de pat, cu inițialele lor.

”Întotdeauna am visat să am o casa cu lucruri personalizate și detalii care fac diferență. Iar când spun detalii nu mă refer doar la estetica lor, ci mai degrabă la calitate, stil și eleganta. Am ales să ne personalizam toate lenjeriile de pat.”, a scris vedeta pe Instagram, mândră foc de așternuturile personalizate cu inițialele ei și ale soțului.

Așternuturile folosite de Adelia și soțul ei sunt de la un brand de lux, iar prețul lor poate ajunge chiar și la 8.000 de lei. Când a prezentat dormitorul, Adelina a fost criticată de unii internauți pentru că folosește o lenjerie de pat atât de scumpă.

„Sunt oameni care nu au ce mânca… Iar unii dau 8000 lei pe o lenjerie! Alții deloc, unii prea mult. Mi-aș dori ca toți care aveți astfel de bani și mofturi sa rămâneți pe un salariu de 2000 RON, să vedem atunci cum ne achiziționam lenjerii la valoarea unor două camere unde cineva ar putea conviețui. Se înțelege ca ai un statut mai bun și îți dorești ceva mai calitativ dar asta e ieșită din afara normalului!” – i-a scris cineva pe Instagram.

Dressing-ul Adelinei

Este unul extrem de spațios și atent compartimentat, asfel încât vedeta să-și poată organiza articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesoriile în funcție de propria preferință.

Cei care au văzut cum arată dressing-ul vedetei, au rămas uimiți de cum arată. Un detaliu care le-a atras atenția internaușilor a fost covorul.

“Ce de frumos este! Cât sunt de ordonate!”, “Și eu aș vrea așa ceva!”, “Visul oricărei femei! Și totuși, la tine nu pare suficient de mare”, “Superb!De unde e covorul?”

Camera fetiței

Simpatica Zeneida are de mică dormitorul ei. Camera fetiței este toată roz, iar micuța are și ea, la fel ca mama ei, propriul dressing.

“De când ne-am mutat în noua noastră căsuță fiecare zi este o poveste. Avem activități și tabieturi noi și ne bucurăm de momentele petrecute împreună.

Zeny este tare fericită de noua ei cameră decorata în culori deschise care completează starea noastră zilnică de bunădispoziție și entuziasm. Desi încă nu doarme singurică, sperăm că în curând să facem și acest pas. Doar când se vă simți ea pe deplin pregătită. În schimb hainele pe care le poarta zi de zi le selectează după bunul plac.” – povestea Adelina, pe vremea când fetiția nu se obișnuise încă să doarmă singură.

Bucătăria

Chiar dacă nu are mult timp să gătească, Adelina nu a lăsat mai prejos această cameră. Bucătăria vedetei este una de dimensini considerabile. Este utilată și mobilată într-un stil modern, elegant și, în mod evident, foarte practic.

”De data asta am hotărât că lucrurile să fie puse într-o alta lumina unde calitatea, profesionalismul și eleganta să primeze. Astea 3 caracteristici ar trebui să fie primordiale în tot ceea ce facem”, mai scria vedeta pe blogul ei, despre amenajarea camerelor din noua locuință.

