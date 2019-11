Cum arăta Britney Spears în copilărie

Spears este o artistă completă: este câștigătoare a premiului Grammy și a două premii Emmy, este dansatoare, compozitoare, ocazional actriță, producătoare și scriitoare.

După ce în anul 1992 a participat la show-ul „Star Search”, aceasta își continuă cariera în cadrul serialului de televiziune numit „The New Mickey Mouse Club” al Disney Channel din 1993 până în 1994, alături de nume precum Christina Aguilera și Justin Timberlake.

În 1997, Britney semnează un contract cu casa de discuri Jive, lansând albumul de debut „Baby One More Time” în 1999. Albumul debutează pe prima poziție în topul Billboard 200, fiind vândut în peste 30 de milioane de exemplare în toată lumea, 14 milioane doar in SUA, devenind cel mai vândut album de un adolescent din toate timpurile, Spears intrând în Cartea Recordurilor.

Succesul continuă odată cu lansarea celui de-al doilea album intitulat „Oops!… I Did It Again”, transformând-o pe artistă într-un pop icon. În același timp Britney este și cel mai bine vândut artist adolescent al tuturor timpurilor cu peste 50 de milioane de albume vândute până la 20 de ani.

Mass media i-a atribuit titlul onorific de „Prințesa Muzicii Pop”.

