Cum arată Ariana Grande fără extensii

Acum, cântăreața le-a arătat fanilor de pe Instagram cum arată de fapt părul ei. Și mulți au rămas șocați să afle că podoaba capilară a Arianei este mult mai scurtă. Mai mult, aceasta este creață.

Grande s-a filmat privindu-se într-o oglindă cu părul strâns în coadă, la spate și și-a trecut degetele până la vârfuri.

you hair is insane. when will we see you on stage w it? @ArianaGrande pic.twitter.com/VQy1ddtF97

— (@heaIariana) November 26, 2019