Cu ce se ocupă Aviv, fiul Monicăi Anghel, la 14 ani: „Se gândește să își facă un business”

Aviv, fiul în vârstă de 14 ani al Monicăi Anghel, are o pasiune inedită. Adolescentului îi place muzica și echitația, însă speră să își dezvolte un business într-un cu totul alt domeniu. Mama lui îl susține necondiționat și chiar îl ajută cu sfaturi pentru viitor.

Cu ce se ocupă Aviv, fiul Monicăi Anghel

Aviv are doar 14 ani și deja se gândește să își dezvolte propriul business. Adolescentul s-a apucat de creat pălării, iar Monica Anghel este cât se poată de mândră de el și de lucrările lui.

„Aviv s-a apucat de prima lui colecție de pălării. Asta face acum, pălării vintage! El se gândește să își facă un business cu astfel de pălării pe care oamenii să le poată purta cu diverse ocazii, la diverse petreceri cu tematică. La o pălărie a lucrat o săptămână”, a povestit artista pentru Click.

„Pasiunea lui este să creeze tot felul de lucruri. Eu sunt tare mândră de el și îl susțin. Mi-a creat și ținuta pentru concertul de lansare a noului album pentru Killa Fonic”, a mai spus artista.

Monica Anghel a precizat că întotdeauna își îndeamnă fiul să se mândrescă cu ceea ce face.

„Eu îi spun mereu să nu îi fie niciodată rușine de nimic, să se exprime liber, atâta vreme cât nu jignește pe nimeni”, a completat ea.

Adolescentul, pasionat și de muzică

Aviv nu esre doar pasionat de pălării. Tânărul face mult sport și ia lecții pentru mai multe instrumente, moștenind dragostea pentru muzică de la celebra lui mamă.

„Merge cu mine, face sport. Înoată extraordinar de bine, face echitație, merge cu mine la antrenamente de 3 ori pe săptămână, iar de două ori pe săptămână face și karate. Face foarte mult sport”, spunea vedeta în urmă cu un an despre Aviv, într-un interviu acordat Ego.

De asemenea, Monica Anghel a precizat că fiul ei are o dietă normală, dar sănătoasă.

„Îi mai spun câte una sau câte alta, dar nu vreau să îl bag la dietă, el este acum în creștere și nu vreau să îl privez de anumite alimente care îl ajută în dezvoltare, atât fizic, cât și psihic. Creierul are nevoie de carbohidrați, pe care îi poți lua din pâine sau din paste. Evident, îi cumpăr pâine integrală sau paste integrale. Încerc să îi dau totul cât mai sănătos, dar nu îl privez de lucrurile acestea”, a subliniat ea.

Pe lângă sport, Aviv ia lecții de pian și chitară.

„El este foarte înalt, dar nu este gras, este un copil foarte bine dezvoltat. Are mușchi, face foarte mult sport. Trebuie să și mănânce. Face sport, învață, are școală, face pian, chitară, actorie. Are un program extrem de încărcat. Nu îl pun, el vrea să facă lucrurile acestea. Am zis OK, evident că îl susțin, ca orice părinte atunci când copilul lui vrea să facă ceva”, a mai spus Monica Anghel.

