Cove, prima reacție în conflictul cu Ioana Ginghină. Ce s-a întâmplat, de fapt, aflați la FRESH by UNICA

Cove (Gabriel Coveșeanu) este invitat miercuri, 8 februarie, la Fresh by Unica! V-am pregătit o nouă ediție interesantă, în care veți afla adevărul nespus – până acum- despre conflictul cu Ioana Ginghină. Ce se întâmplă, de fapt, la Teatrul Ion Creangă, aflați direct de la Gabriel Coveșeanu, managerul instituției! În exclusivitate, la FRESH by UNICA, Cove a vorbit despre scandalul în care a fost implicat cu actrița Ioana Ginghina.

În vârstă de 48 de ani, Cove este o apariție carismatică pe micile ecrane, dar și pe scenele de la teatru. Cu umor și cu talent, actorul și-a ținut publicul alături de ani și ani de zile.

Cove, prima reacție în conflictul cu Ioana Ginghină

Putem spune că realul lui succes a început cu marea producție televizată „Surprize, surprize”, unde a făcut un cuplu de neuitat cu Andreea Marin.

Rămas în lumina reflectoarelor, Cove și-a trăit viața pe scenele teatrului, dar și prezentând diverse emisiuni tv. Mereu în tendințe și adaptat la noile cerințe din spațiul public, actorul nu a scăpat, însă, de certurile cu colegii de breaslă.

Nici influencerii nu au fost trecuți cu vederea de prezentatorul de la Prima TV, acesta exprimându-și liber opinia despre trending-ul actual.

„Dacă muncești ești fraier… Hai să găsim soluții să nu muncim… Văd că sunt tot felul de influenceri… E foarte bine, dar va veni o zi când ai nevoie de cineva care să-ți schimbe o țeavă, un furtun, care să-ți dea cauciucul jos de pe mașină. Tu, influencerule, care te filmezi tu, pe tine, așa, vezi că tu nu știi să dai cauciucul jos!” a spus Cove în emisiune.

În exclusivitate, la FRESH by UNICA, Gabriel Coveșeanu explică detaliat conflictul pe care l-a avut cu actrița Ioana Ginghină și deslușește, în cadrul rubricii „Provocarea UNICA”, și alte știri controversate apărute despre el de-a lungul timpului.

„Eu nu m-am certat cu doamna Ginghină, asta trebuie menționat! Eu nu m-am certat cu ea! Are niște nemulțumiri, este angajata Teatrului Ion Greangă, acolo unde eu sunt manager al teatrului. Și se întâmplă următorul lucru, pe care, din păcate, nu decât ea, mai mulți colegi actori, nu vor să-l înțeleagă!” a precizat Cove la FRESH by UNICA. Ce nemulțumiri are Ioana Ginghină și care este motivul conflictului aflați, miercuri, 8 februarie, la FRESH by UNICA.

