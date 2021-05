Claudia Neghină a devenit mamă pentru prima oară pe 21 aprilie 2021. Modelul a dat naștere unei fetițe, Sofia. „Cea mai frumoasă zi din viața mea. (…) Nu există cuvinte să descriu ceea ce simt, efectiv nu m-aș dezlipi de ea… și sentimentul este reciproc!”, a scris Claudia atunci în mediul online.

La două săptămâni de la naștere, antrenoarea de fitness arată de parcă nici n-ar fi născut. Pe Instagram, Claudia a publicat un colaj cu două fotografii, una din dimineața în care a născut, și una în ziua când care fiica ei a împlinit două săptămâni.

Claudia Neghină, revenire spectaculoasă în formă după naștere

„Nu arăt așa nici acum, dar după ce voi naște. Ești super bineee!!; Wow! Felicitări! Arăți superb!; Woow! Felicitări! Arăți incredibil de bine după naștere! E foarte fain să gândești și să fii o mămică fericită = copil fericit!”, au fost doar câteva dintre comentariile postării.

„Prima poză este făcută chiar în dimineața când mă pregăteam să merg la maternitate, să fac cunoștință cu minunea mea, Sofia, iar cea de-a doua, astăzi, când se împlinesc două săptămâni de când sunt mămică și mai fericită și împlinită decât oricând”, a scris Claudia.

„Ce mai contează nopțile nedormite? Încerc să mă adaptez programului ei, să mă odihnesc și eu cât de cât, când doarme ea, să fiu relaxată, să iau lucrurile ca atare și să mănânc sănătos! După cum am spus și în timpul sarcinii, o mamă fericită = un copil fericit!

Iubesc să o alint și nu mă satur să o privesc ore în șir! Faptul că pe parcursul sarcinii am luat puține kilograme m-a ajutat să îmi revin repede la forma de dinainte de sarcină! O dovadă a faptului că, dacă suntem disciplinate, se poate!”, a încheiat modelul.

Pe întreg parcursul sarcinii sale, Claudia a oferit sfaturi pentru viitoarele mămici: „(1) Hidratarea, minim 2 litri de apă pe zi, ne ajută pentru prevenirea retenției de apă și de asemenea previne apariția vergeturilor. Apă, nu sucuri sau băuturi îndulcite!

(2) Mișcarea ușoară (dacă sarcina vă permite), activează circulația, stimulează vascularizarea la nivelul articulațiilor, combate grețurile și somnolența, îmbunătățește starea de spirit și te menține în formă.

(3) Găsește-ți activități care îți fac plăcere și te relaxează. Starea ta se transmite bebelușului! (4) Hidratează-ți pielea zilnic cu uleiuri și loțiuni naturale pentru a preveni apariția vergeturilor”.

Cum a ales Claudia numele fiicei sale

„Tot timpul mi-au plăcut copiii și am lucrat cu ei. Eu am făcut liceul pedagogic. Multe prietene au copii și mi-e foarte drag de ei. Nu am avut niciodată instinctul matern.

Am avut cumva presimțirea că o fetiță mă așteaptă. Nu știu de ce. (…) Cred în spiritualitate. Chiar în ziua în care am aflat că o să am o fetiță, nu a fost un vis, a fost o certitudine, m-am trezit din somn și am avut numele în gând, Sofia.

Chiar nu cunosc pe nimeni Sofia. Nu am pe nimeni în familie, nu m-am uitat la vreun film. A fost un semn”, mărturisea Claudia în ianuarie 2021, în emisiunea Vorbește Lumea.

