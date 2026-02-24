Cine va prezenta finala Eurovision România 2026 la TVR. Sunt doi actori cunoscuți

Marea Finală a Eurovision România se apropie cu pași repezi. Doar 12 piese au reușit să ajungă în etapa finală, din cele 100 de melodii înscrie pentru selecția națională a Eurovizion 2026. La Marea Finală se va alege reprezentantul României la concursul internațional din acest an. Evenimentul va avea loc pe 4 martie, iar telespectatorii au parte de o surpriză în privința prezentatorilor.

Cine prezintă finala Eurovision România 2026 la TVR

Marea Finală Eurovision România 2026 are loc în studiourile TVR pe 4 martie. Juriul va alege reprezentantul din partea României la Eurovision 2026. Televiziunea Română a pus la punct un show transmis în direct, iar prezentatorii vor fi doi actori cunoscuți.

Este vorba despre Giulia Nahmany și Daniel Nuță. Actrița prezintă la TVR și emisiunea „Transformarea” și a entuziasmat-o propunerea de a prezenta ultima etapă a competiției.

„Pentru mine, Eurovision este un spectacol care unește prin muzică. Simt că am fost aleasă să prezint acest show pentru că voi aduce un plus de rafinament, emoție autentică, sclipire și un aer internaţional, dar şi acea energie care creează conexiune și magnetism. Este un moment în care devenim parte din ceva mai mare decât noi, iar acum este timpul să construim împreună un show de neuitat. Mă simt profund onorată”, a declarat Giulia Nahmany.

Daniel Nuță a spus că prezența pe scena Eurovision România 2026 este o onoare și abia așteaptă să afle câștigătorul.

„Eurovision este unul dintre reperele esenţiale pentru muzica românească – o scenă pentru talente noi şi pentru artişti care au ceva important de spus în industria muzicală locală și europeană. Tocmai de aceea am acceptat să fac parte din acest show şi să contribui, chiar şi cu o mică parte, la un moment important pentru un artist român și pentru România, ulterior, în finala de la Viena”, a declarat și Daniel Nuţă.

Eurovision 2026 – când are loc concursul internațional

Câștigătorul ales pe 4 martie va reprezenta România la etapa internațională a concursului. Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena și semifinalele se vor ține 12 și 14 mai, iar finala pe 16 mai.

În afară de România, s-au mai înscris 34 de țări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

