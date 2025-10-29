Cine sunt concurenții din echipa „Luptătorii” de la Desafio: Aventura. Vladimir Drăghia și Babasha, printre cei care au acceptat provocarea

Pro TV a anunțat numele concurenților care vor forma echipa „Luptătorilor” la Desafio: Aventura, cel mai nou reality-show prezentat de Daniel Pavel. Printre cei care au acceptat provocarea se numără Vladimir Drăghia, Babasha și Dr. Cezar.

Cine sunt concurenții din echipa „Luptătorii” de la Desafio: Aventura

A venit momentul ca echipa Luptătorii din show-ul Desafio: Aventura, de la PRO TV să facă un pas în față și să se prezinte publicului, înainte de startul filmărilor care vor avea loc în Thailanda. Miza este uriașă: doar unul dintre cei 24 de concurenți care formează cele trei echipe – Visătorii, Norocoșii și Luptătorii – va câștiga marele premiu de până la 150.000 de euro.

Echipa Luptătorii reunește opt concurenți cu povești puternice, personalități complexe și curaj autentic – oameni care nu fug de provocări, ci le caută pentru a-și depăși limitele.

Vladimir Drăghia

Un luptător al vieții, mereu în căutare de sens și de provocări noi. A venit la Desafio să rupă rutina și să se redescopere. Vladimir simte oamenii, acționează cu instinct și nu fuge de necunoscut – chiar dacă uneori îl sperie. Un luptător adevărat, cu inima deschisă și curaj autentic.

„Motivațiile mele sunt date de ieșirea din rutină, nevoia de nou și speranța că o să se uite familia mea și o să îi placă ceea ce vede. Recunosc ca imi era dor de acestă adrenalina”, a declarat Vladimir Drăghia.

Dumbo (Alexandru)

Un bărbat al naturii, 100% authentic, gătește singur în pădure și vânează din pasiune. A venit în show să arate ce înseamnă să fii bărbat cu voință și putere. Simplu, direct, fără fițe, Dumbo trăiește după propriile reguli și vine să ne învețe lecția masculinității adevărate.

„Soția mea a făcut un infarct și i-am promis că voi merge la Desafio: Aventura, așa că îmi voi ține promisiunea față de ea”, a mărturisit Dumbo.

Meila Codruța (Coco)

Luptătoare din Oradea, crescută în sală încă de la 10 ani. Mică de statură, mare de caracter, Meila e forță pură și vrea să dovedească tuturor că determinarea nu are vârstă, nici gen. Vine să „distrugă” jungla, nu să-și facă prieteni.

„Mi-aș dori să îmi deschid sala mea de MMA, dacă aș câstiga marele premiu”, a menționat concurenta care face parte din echipa Luptătorilor la Desafio.

Iuliana Dup

Artista pălăriilor, femeia care a învins viața cu eleganță și forță. Sub ambalajul rafinat se ascunde un Hercule care a refuzat mereu rolul de victimă. Creativă, ambițioasă și adaptabilă, Iuliana vine să demonstreze că feminitatea poate fi o armă a curajului.

„Confecționez pălării, pot spune că îmi va fi dor de munca mea, cât voi fi plecată”, a afirmat Iuliana.

Alina Oprea

Explozie de energie și curaj, Alina a învins moartea după un accident grav și s-a ridicat mai puternică. Vulcanică, directă și sinceră, e femeia care dă gust oricărei provocări. Pentru ea, viața e o cursă cu adrenalină – și e pregătită să câștige din nou.

„Așteptări am doar de la mine, vreau să văd cât de departe pot ajunge în această competiție. Am destule șanse să câștig, sunt o luptătoare”, a subliniat ea.

Babasha

Cântărețul care a transformat prejudecățile în motivație. A crescut prin muncă, nu prin noroc, și a devenit o voce pentru o generație întreagă. Cu suflet mare și credință în oameni, Babasha vine să arate că un luptător adevărat nu are nevoie de etichete. Doar de inimă.

„Motivația mea este familia, băiatul meu, oamenii care mă susțin cu adevărat, mă iubesc și pot vedea în mine mai mult decât un băiat care cântă. Pentru cei care se regăsesc în mine și în muzica mea”, a spus artistul înainte de a pleca la filmările noii emisiuni de la Pro TV.

Dr. Cezar Amititeloaie

Ex-cardiolog, acum terapeut holistic și explorator al sufletului. Vrea să fie simplu: Cezar, omul, nu doctorul. Înțelept, calm și profund, își asumă rolul de ascultător și ghid. În emisiune va fi Tarzanul echipei – un luptător care își manifestă echilibrul și autenticitatea.

„Toată viața am căutat aventura, provocarea, să fiu pus în situații inconfortabile. Iubesc disconfortul, ma ajuta sa evoluez”, și-a motivat el participarea în emisiune.

Condrea Luiza

„Prințesa cu volănașe” care nu se teme să se murdărească de noroi. Mamă, soție și antreprenor, Luiza vine să arate că feminitatea poate fi o forță. Sub zâmbetul ei elegant se ascunde o luptătoare care vrea să inspire femeile să creadă că se poate – cu grație, curaj și determinare.

„Îmi doresc foarte mult să fiu văzută, apreciată și cunoscută, adică să apar la TV. Pentru că este jobul în care eu m-am regăsit de mică, deși în prezent activez în alt domeniu, cumva sufletul meu se îndreaptă spre acest domeniu, al televiziunii”, a mărturisit Luiza.

Sursă foto: PR

