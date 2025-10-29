Cine este Diana Bart. Prezentatoarea Tv s-a cuplat cu un actor de la Pro Tv

Diana Bart este în centrul atenției, după ce s-a aflat că are o relație cu actorul Daniel Nuță. Ea a confirmat că a divorțat de tatăl celor două fetițe, după o căsnicie de 8 ani. Iată cine este Diana Bart și care este povestea ei de viață.

Cine este Diana Bart

Diana Bart are o carieră frumoasă în televiziune. Anul trecut, vedeta prezenta emisiunea Flash Monden, de la Prima Tv, alături de Cove. În viața personală, Diana Bart este mama a două fetițe, recent divorțată de soțul ei.

Diana Bart a devenit rapid o prezență plăcută pe micile ecrane. Ea are o carieră de 15 ani în domeniul televiziunii și a încercat mereu să fie discretă cu viața ei personală.

Pe numele ei Diana Andreea Țapu, prezentatoarea s- născut pe 20 august 1981, în Cluj. Nume de scenă Bart îi aparține mamei sale înainte de căsătorie, iar prezentatoarea l-a ales pentru că a simțit că i se potrivește mai bine decât cel al tatălui.

Ea a absolvit un liceu cu profil umanist și ulterior a studiat Jurnalism la Universitatea Spiru Haret.

„Mi-a plăcut școala. Prindeam repede, nu am fost neapărat o tocilară. Îmi plăcea la școală și știam de pe atunci că voi ajunge, într-o zi, prezentator TV. Am studiat la liceu în Brașov și apoi am urmat Facultatea de Filosofie-Jurnalism. Am absolvit și Școala populară de Artă, secția design interior. Plus cursuri de actorie A! Și școala de manechine și fotomodele a Zinei Dumitrescu”, a declarat Diana Bart.

Și-a început cariera în televiziune în 2006

Prezentatoarea are o carieră îndelungată în televiziune. Și-a început activitatea în 2006, când a prezentat pentru prima dată știrile la Pro TV Brașov, colaborare care a continuat timp de trei ani.

„Am debutat acum 15 ani, ca și reporter, apoi am fost corespondentă, prezentatoare și editor. Am pornit de jos, am muncit ani pe brânci, nopți, weekenduri, dar asta a însemnat formarea mea profesională, de care sunt mândră.

Am avut profesori, exemple puternice, care încă mai „tronează’. Atunci erau alte valori care se respectau în cariera de jurnalist. Atunci dădeai chiar examene ca să poți apărea pe sticlă; astăzi, din păcate, ești lăsat chiar dacă nu stăpânești temeinic limba română sau n-ai nici o valență de jurnalist.

Altele par rigorile care te fac acum să ajungi peste noapte prezentatoare tv: să ai scandaluri la activ sau iubiți ori amanți influenți. Sper să fie doar un val, spre binele nostru”, a povestit vedeta.

Mai târziu, a acceptat o ofertă din partea Digi24, iar apoi s-a alăturat postului Prima Tv ca moderatoare a emisiunii Focus Monden, apoi a prezentat emisiunea-concurs Primii câștigă.

Ulterior, ea a prezintat emisiunea Flash Monden alături de Cove.

Viața personală – divorț și o relație cu un actor Pro Tv

Diana Bart a fost surprinsă cu actorul Daniel Nuță și a confirmat că a divorțat de tatăl fetițelor sale în urmă cu șase luni.

„Acum că mă văd cu altcineva era normal după aproape un an. Nu e vorba despre niciun «amantlâc». Eu nu mai sunt căsătorită. Am dreptul să mă văd cu cine vreau”, a declarat Diana Bart pentru Click.

Ea a confirmat că a divorțat de fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, și a rămas în relații bune cu el.

„Sunt divorțată de mai bine de șase luni. Oricum, de mai mult timp suntem despărțiți până să divorțăm. Am o relație frumoasă de prietenie cu fostul meu soț pentru că avem doi copii împreună și tocmai de aceea am decis să nu dăm nimic ca să nu stricăm imaginea și să nu afectăm mersul firesc”, a dezvăluit Diana Bart, pentru sursa citată.

Daniel Nuță a vorbit și el în urmă cu mai mult timp despre faptul că s-a despărțit de iubita lui, actrița Cezara Petredeanu, după o relație de patru ani.

