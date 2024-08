Diana Bart, schimbare de look înaintea aniversării de 43 de ani! Cum arată acum și ce spune despre vârsta ei: „Contează foarte mult” / Exclusiv

Diana Bart și-a făcut o super schimbare de look înaintea aniversării de 43 de ani. Prezentatoarea emisiunii „Flash Monden” ne-a spus, la Fresh by Unica, ce o ajută să se mențină tânără atât în înfățișare, cât mai ales în spirit.

Diana Bart a atras „absolut tot cu gândul”. Ce spune despre viața după 40 de ani

Diana Bart împlinește astăzi, 20 august, 43 de ani. Cu toate acestea, nu-i dai mai mult de 30 în persoană (pe cuvânt, am văzut cu ochii noștri!). Acest lucru se datorează atât geneticii, cât și stilului de viață al prezentatoarei de la Prima TV.

Cu doar câteva zile înainte, jurnalista și-a făcut o super schimbare de look, optând pentru o tunsoare bob care o avantajează și o întinerește chiar și mai mult. Vezi imaginile în galeria foto de mai jos! Pe lângă o alimentație sănătoasă și un stil de viață activ, Diana Bart acordă o atenție deosebită și oamenilor care fac parte din viața ei.

„Cred în manifestare 100%. Am atras absolut tot cu gândul. Și nu o dată, în nenumărate rânduri. Inclusiv oamenii pe care mi i-am dorit alături. Cred foarte tare că absolut tot ceea ce gândim, manifestăm, pentru că suntem energie și asta este dovedit științific. De aceea, pentru mine contează foarte mult oamenii care-mi sunt în preajmă. Îi aleg mult mai atent”, a spus Diana Bart, la Fresh by Unica.

Citește și: Diana Bart, despre experiența din televiziune și online: „La început a fost frustrant”. Cum gestionează comentariile negative / Exclusiv

„Este vârsta în care mă simt cel mai împlinită”

În cadrul aceluiași interviu, după ce am complimentat-o pentru că nu-și arată deloc vârsta, Diana ne-a mărturisit că se simte simultan tânără și copilăroasă, matură și împlinită.

„Mulțumesc! Da, nu-mi arăt vârsta. Aici este și meritul genei și, bineînțeles, al stilului de viață sănătos pe care-l am. Contează foarte mult. Și e greu de întreținut. Nu-mi simt vârsta pentru că eu am rămas aceeași. Sunt foarte copilăroasă, dar îmi place vârsta asta, de 40 de ani. Mi se pare că este vârsta în care mă simt cel mai împlinită. Am satisfacția că înțeleg altfel lucrurile, într-o altă profunzime. Nu mai sunt atât de superficială. Pot să aleg și să atrag ceea ce am nevoie. Mi se pare fascinantă această vârstă, dacă știi cum să jonglezi cu ea”, a mai spus Diana Bart, pentru Unica.ro.

Citește și: Cum s-au cunoscut Diana Bart și Mihai Dumitrescu. Cu ce se ocupă soțul prezentatoarei TV: „Este un tip foarte pedant” / Exclusiv

„Relația cu divinitatea mi se pare cea mai puternică formă de iubire”

Tot la Fresh, am mai vorbit cu prezentatoarea de televiziune și despre relația ei cu divinitatea, care ne-a spus că este foarte strânsă și puternică.

„Relația cu divinitatea mi se pare cea mai puternică formă de iubire. Pentru mine, divinitatea înseamnă întreg universul. Tot ce ne înconjoară este bucățică din noi și noi de acolo. Pentru mine, soarele, luna, apa, aerul, tot ce vibrează în jurul meu este extraordinar de puternic. Mă bucur de toate lucrurile astea. Și când beau un pahar cu apă, conștientizez ce (beneficii) îmi aduce. Banal… dar cât înseamnă apa pentru noi? Nu putem trăi fără această apă”, a spus Diana Bart, la Fresh by Unica.

Citește și: Cum a reacționat Diana Bart când fata cea mare a întrebat-o dacă pe ea a adus-o barza: „Nu vreau să le țin într-un mediu tabu” / Exclusiv

„Cred că noi suntem infiniți”

Prezentatoarea de televiziune își crește și fiicele în același spirit de conștientizare a tot ceea ce ne înconjoară. Diana Bart și soțul ei, Mihai Dumitrescu, sunt căsătoriți din anul 2017 și împreună au două fiice, Maira și Amina.

„Eu cred că asta este esența vieții și atunci când ajungi la această dragoste și la această conștientizare, automat capacitatea ta interioară de a interacționa cu ceilalți este fantastică. Vezi și dragostea față de partener la un alt nivel, mult mai profund și mult mai puternic, vezi orice trăiești cu el la o altă intensitate. Ajungi să simți oamenii din jurul tău. Mi se pare fascinant să pot să jonglez cu treaba asta. Dar asta doar ajungând la această legătură extraordinar de profundă cu tot ce înseamnă pământ, univers și tot ce este infinit pe lângă noi. Cred că și noi suntem infiniți”, a încheiat jurnalista, la Fresh by Unica.

La mulți ani, Diana!

Diana Bart, invitată la Fresh by Unica

Tot la Fresh, am mai vorbit cu Diana Bart despre pierderea tatălui ei, povestea de dragoste dintre ea și soț și modul în care își cresc fiicele, dar și despre cariera din televiziune și online. Urmărește interviul mai jos!

Diana Bart a absolvit Facultate de Filosofie și Jurnalism, dar și Școala Populară de Arte, secția Decorațiuni de interior. Marea ei pasiune rămâne jurnalismul, însă dintotdeauna a avut înclinații artistice pe care se bucură că le-a cultivat ulterior.

Foto: Instagram/@dianabart.ro

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Bogdan Pîrlea

Urmărește-ne pe Google News