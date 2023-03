Chuck Norris și luptele lui amoroase. Faimosul actor e neschimbat la aproape 83 de ani

A jucat rolul principal în producția „Walker, Texas Ranger” din 1993 până în 2001. Chuck Norris împlinește peste câteva zile 83 de ani și pare că a câștigat pariul cu timpul, pentru că e neschimbat.

Starul are cinci copii, printre care și o fiică despre existența căreia a aflat mult mai târziu, și se bucură de retragerea din actorie.

Chuck Norris a dus multe lupte, dar, la fel ca în filmele în care a jucat, a reușit să câștige fiecare bătălie.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

Chuck Norris și-a cunoscut prima soție la liceu

Cu prima sa soție, Dianne Holechek, actorul a fost coleg de clasă. Cei doi au urmat liceul North Torrance, iar, la un moment dat, Norris a rugat-o pe Holechek să iasă la o întâlnire. În decembrie 1958, la șase luni după absolvire, s-au căsătorit. Chuck Norris și-a susținut întotdeauna soția, așa că, în 1983, când i-a spus că vrea să se aventureze în afaceri, Norris a răsplătit-o cu un restaurant de 600.000 de dolari, Woody’s Wharf, situat în Newport Beach, California. El a spus mândru după: „Acum este restaurantul numărul 1 din oraș”.

Au avut doi băieți, Mike și Eric, dar în 1988, după 30 de mariaj, au ajuns la despărțire.

Potrivit fiului său cel mic, Eric, fost șofer de curse de mașini și actual cascador, Chuck Norris este un tată fantastic. „A fost întotdeauna un tată grozav, a fost mereu acolo pentru mine. Am primit o educație normală, iar acum, în industria cinematografică, îmi deschide porțile, pentru că are o reputație atât de mare”.

Aventura care i-a schimbat viața

În septembrie 2004, Norris a aruncat o bombă în biografia sa, dezvăluind că mai are un copil. Starul filmelor de acțiune a recunoscut că și-a înșelat prima soție, Holecheck, în 1962, iar din asta a rezultat o fată.

Norris nu ar fi știut că are o fiică dacă Dina nu i-ar fi scris în 1991, pretinzând că este copilul lui biologic. În cartea sa intitulată „Against All Odds: My Story”, Norris a recunoscut că încă se simte vinovat că a mințit-o pe mama Dinei, Johanna, cu privire la starea lui civilă.

„Spre rușinea mea, nu i-am spus niciodată Johannei că sunt căsătorit”. Chuck făcea parte din Forțele aeriene ale SUA și se afla în California la acea vreme, iar scurta lui aventură cu Johanna nu a reprezentat nimic mai mult decât o întâlnire sexuală pasională petrecută în spatele unei mașini.

Cum și-a întâlnit Chuck Norris fiica de care nu știa

Dina a descoperit adevărul despre tatăl ei abia când avea 16 ani și și-a auzit mama vorbind despre Norris cu un prieten.

Johanna i-a confirmat mai târziu fiicei sale că el este tatăl ei biologic, dar i-a spus că e un bărbat căsătorit și că nu ar trebui să-i perturbe viața. Cu toate acestea, Dina a refuzat să o asculte, iar în cele din urmă a luat legătura cu Norris. Actorul a fost de acord să se întâlnească cu ea și cu mama ei.

„Nu am avut nevoie de analize de sânge. M-am dus la ea, am strâns-o în brațe și am început amândoi să plângem. În acel moment parcă o știam de o viață”.

Dina și tatăl ei păstrează încă legătura și chiar merg împreună în vacanțe. În prezent, Norris este însurat cu Gena O’Kelley. În afară de cei doi băieți din căsnicia anterioară și Dina, Norris este și tată de gemeni, Danilee și Dakota, în vârstă de 21 de ani, pe care îi are cu O’Kelley.

Chuck Norris și O’Kelley, loviți de o tragedie

În timpul mariajului lor, cei doi au trecut prin momente dificile. O’Kelley, în vârstă de 60 de ani, a ajuns să trăiască un coșmar de la o injecţie ce i-a fost fost făcută înainte de un RMN, pentru ca acesta să fie citit mai bine, și care i-a provocat leziuni cerebrale. Ea nu îi mai cunoștea pe cei apropiați, nu putea articula și avea pierderi de memorie.

O’Kelley s-a ales cu o boală rară care afectează rinichii și acționează la nivel neurologic.

A fost internată timp de cinci luni, iar la început a reușit să îi sperie pe medici pentru că nu putea să respire și nici să înghită. O’Kelley a spus că iubitul ei soț a fost lângă ea în acele luni și a dormit pe o canapea. „Chuck dormea ​​lângă mine pe canapea şi nu pleca niciodată. M-am rugat să trăiesc ca să-mi cresc copiii”, mărturisea Gena.

Din fericire, substanța nu a provocat daune pe termen lung, iar acum starea ei e una bună. Cei doi sunt împreună de 35 de ani.

Chuck Norris, un familist convins

Norris a dezvăluit odată că iubita lui soție l-a ajutat să treacă mai ușor prin viață și că au o relație armonioasă atât pe plan personal, cât și profesional, iar asta în ciuda celor 23 de ani care îi desparte.

Mai mult, de la cei cinci copii ai săi, Norris are 13 nepoți.

Foto: Profimedia