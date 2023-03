Chef Cătălin Scărlătescu este un mare fan al platformei TikTok, unde este urmărit de peste 330 de mii de persoane.

În timpul emisiunii Chefi la Cuțite, al cărui jurat este, bucătarul a dezvăluit că și el are cont pe TikTok, iar unul dintre filmulețele sale are peste 4 milioane de vizualizări.

Chef Cătălin Scărlătescu, clipul de 4 milioane de vizualizări pe TikTok

Cătălin Scărlătescu este foarte mândru de realizările sale și are și motive. Nu este doar unul dintre cei mai cunoscuți bucătari din România și jurat al celei mai de succes emisiuni culinare, dar a participat și la America Express, unde a ajuns printre ultimele trei echipe.

Acum, chef Scărlătescu a dezvăluit că este și un fan al platformei de socializare TikTok, unde este urmărit de sute de mii de persoane.

„Am niște filme pe Tik Tok, am unul cu vreo patru milioane și ceva de vizualizări, când fac sarmale”, a afirmat Cătălin Scărlătescu, în timpul unei ediții a emisiunii Chefi la Cuțite.

Clipul în care bucătarul apare făcând sarmale în foi de viță are 4.7 milioane vizualizări. În acel filmuleț, chef-ul apare stând pe un scaun și arătându-le oamenilor cât de ușor se împăturesc sarmalele cu ajutorul unui dispozitiv.

În clipurile de pe TikTok, Scărlătescu apare gătind diferite preparate, de la grătar, mici, sarmale, plăcinte, cozonaci și sosuri.

Câți bani câștigă Scărlătescu

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai apreciați și cunoscuți bucătari. Pe lângă faptul că este jurat la Chefi la Cuțite, acesta deține și un restaurant în Capitală, numit XChef.

Potrivit Fanatik, anul trecut, bucătarul a înregistrat venituri de 800.000 de lei, dar a avut și pierderi uriașe, în valoare de 415.000 lei.

Și din TikTok, chef-ul are venituri ce nu sunt deloc de ignorat. Pentru clipurile sale care durează câteva secunde, Cătălin Scărlătescu primește între 198 și 330 dolari, notează Cancan.

Deși nu îi place să vorbească despre veniturile sale, chef Scărlătescu a dezvăluit, în podcastul lui Speak, că în anul 1994 câștiga 1.400 dolari.

„În 1994, salariul meu era de 1.400 de dolari. Eu, niciodată, din 1994, nu am coborât sub suma aia. Cu timpul, am crescut, am crescut și am tot crescut… Eu am muncit pe bani!”, a afirmat juratul de la Chefi la Cuțite.

