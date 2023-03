De ce nu se grăbește Doina Teodoru să se mărite cu Cătălin Scărlătescu: „Am lucruri mai importante de făcut!”

Doina Teodoru (33 de ani) a făcut o serie de precizări inedite cu privire la relația pe care o are cu Chef Cătălin Scărlătescu (50 de ani).

Cei doi concurenți de la America Express formează un cuplu de aproape doi ani, iar de atunci povestea lor de iubire s-a desfășurat într-o manieră extrem de frumoasă.

„Relaţia s-a întâmplat mai târziu, că nu este atât de uşor!”

Dacă la început cei doi și-au ținut relația secretă, acum nu se mai ascund și sunt bucuroși să le arate tuturor cât de bine se simt unul în prezența celuilalt.

Actrița și chef Scărlătescu s-au cunoscut în Vama Veche.

„Ne-am cunoscut în Vama Veche. Iar speculaţiile despre o aşa zisă relaţie au pornit după ce am făcut o fotografie împreună la petrecerea unei prietene comune. Pe atunci nu exista nimic între noi, doar ne cunoscusem. Relaţia s-a întâmplat mai târziu, că nu este atât de uşor, gata, faci o poză şi suntem împreună. Atunci doar am făcut cunoştinţă şi nişte glume la care am râs amândoi, de genul „Bună, eu sunt Cătălin, eu sunt Doina. Eu sunt actriţă! Eu sunt bucătar! Foarte tare, chiar ştii să găteşti?” – a povestit actrița, pentru Fanatik.

Actrița a povestit că la început, după ce l-a cunoscut, i-a fost un pic teamă să înceapă o relație cu el, deoarece auzise că îi place să „se distreze”. De la clipa în care s-au cunoscut prima data și închegarea unei relații a durat ceva timp.

„E foarte şarmant, e greu să nu îţi placă de Cătălin”

“Auzisem că îi place foarte mult să se distreze, tututor ne place să ne distrăm. Dar parcă nu îţi doreşti să intri într-o relaţie cu cineva care are un renume de mare iubăreţ, dar m-a convins. Mi s-a părut că îşi doreşte şi el foarte mult o relaţie serioasă. Și atunci am zis să-i dau o şansă pentru că şi eu l-am plăcut.

Este un om foarte fain, e foarte şarmant. E greu să nu îţi placă de Cătălin, mai ales dacă îţi arată un pic şi din sufletul lui, are foarte mari şanse de izbândă.” – a explicat Doina, potrivit aceleiași surse.

„Un act nu-ţi garantează succesul în viaţă!”

Legat de următorul pas al relației lor, Doina Teodoru a mai precizat că nu își dorește în mod special să se mărite. Ea spune că nu și-a făcut un scop din măritiș. Deoarece este mai important să te înțelegi cu partenerul de viață decât să te preocupe un act.

„Scopul meu nu este să mă mărit. Am foarte multe lucruri mai importante decât un act de făcut. Ştiu că sunt femei care consideră că este o mare realizare să te măriţi, să fii la casa ta şi să ai câţiva copii. Eu nu consider asta ca fiind o realizare, dacă e să se întâmple bine, dacă nu, la fel de bine.

Important este să fii fericit lângă omul de lângă tine. Important e să vrei să fii cu omul de lângă tine, nu să ai un act. Un act nu-ţi garantează succesul în viaţă din niciun punct de vedere.” – a încheiat ea.

Foto – Facebook