Chef Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, prima ceartă în direct, la America Express: „Nu vedem deloc misoginul din tine”

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita sa, Doina Teodoru, au avut o mică altercație, în timpul emisiunii „America Express”.

Ziua începuse bine pentru Doina și Scărlătescu, asta până ce tânăra actriță a decis să se distreze la o probă, iar bucătarul era grăbit să termine pentru a putea pleca mai departe în competiție.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, moment tensionat la America Express

Echipele au fost nevoite să rescrie un document la mașina de scris, iar Doina s-a distrat foarte tare la această probă, lucru care l-a supărat pe Scărlătescu.

„Într-o stare din asta de tensiune ridicată există și riscul de a te bloca. Și atunci, încerc la toate probele pe care le avem, să mă și distrez. Nu că încerc, e unul din scopurile mele, chiar dacă greșesc”, a afirmat Doina Teodoru.

Supărarea actriței a pornit de la faptul că iubitul ei a numit-o „femeie”.

„Bă femeie, bagă și tu degetul în unul singur, că înnebunesc”, i-a zis Cătălin Scărlătescu.

„M-am enervat, m-am supărat, după care mi-am dat seama că nu am de ce să fac asta, că nervii lui nu sunt despre mine, sunt despre el. Și am început de fapt să mă îngrijorez pentru că am observat că de fiecare dată când ajunge într-un punct de enervare maximă și de fibrilații, uită cum mă cheamă”, a declarat Doina la testimoniale.

„Mă femeie, ți-am zis că e doar cu litere mari”, îi zice Cătălin Scărlătescu în timpul probei, iubitei sale.

„Mă numește femeie ca să nu-mi spună alt nume și să greșească, îmi zice femeie. Nu știu de la ce se întâmplă chestia asta, poate de la vârstă, poate ar trebui să vorbim cu doamnișoara asistentă ca să intri și pe un tratament de lecitină. Dar e ok, trecem și peste asta”, a spus Doina.

Doina Teodoru: „Dar nu vedem deloc misoginul din tine”

Tensiunile dintre cei doi au crescut în timp ce mergeau să facă autostopul, când Cătălin Scărlătescu a realizat că Doina este supărată pe el.

„Nu am avut când să îi spun lui Cătălin că mă deranjează ceva pentru că a luat-o înainte la autostop și era această situație ciudată între noi. Și atunci am zis, poate e mai bine să treacă un pic de timp și să am și eu timp să mă gândesc de ce m-am simțit cum m-am simțit”, a explicat actrița.

A urmat un schimb de replici între ei, lucru care a scos la suprafață tensiunea pusă de competiție pe cuplu.

„Într-adevăr, pe mine m-a luat valul și ți-am zis odată femeie. Dar nu cred că e așa de dureros”, a subliniat Scărlătescu.

„Nu, dar nu vedem deloc misoginul din tine prin asta. În niciun caz”, a continuat Doina Teodoru.

„Dacă așa arată misoginul… Dar nu ești femeie?”, i-a răspuns bucătarul.

„Ba da, sunt femeie și numele meu este Doina”, a încheiat actrița discuția.

„Dragii mei, prima noastră cârâială, în direct, la emisiune”, a zis și Cătălin Scărlătescu.

Cătălin Scărlătescu a avut nevoie de intervenția medicilor

Cătălin Scărlătescu a avut nevoie de intervenția medicilor, la scurt timp după ce el și Doina au găsit cazare. Chef-ul a chemat medicul, după ce a clacat din cauza oboselii și a deshidratării.

„Aveam nevoie de asistență medicală. În zona pancreasului erau niște inflamații periculoase, dădea niște ”cuțite” de nu avea treabă. Eram super căzut, îmi vâjâia capul, am crezut că rămân mort acolo. Mi-a băgat branulă, mi-a făcut un amestec pentru venă, să îmi revin. Nu am vrut să mănânc, nu mai aveam nici chef de mine”, a povestit Scărlătescu.

„S-a așezat pe canapea și a adormit”, a spus și Doina Teodoru.

Pe parcursul aceleiași zile, Cătălin Scărlătescu a mai trecut printr-un moment mai puțin plăcut. În timpul jocului pentru amuletă, chef-ul s-a julit la cap, moment în care a fost din nou necesară intervenția unui medic.

