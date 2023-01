Andreea Bălan, adevărul despre cearta cu Jean Gavril de la America Express: „A fost o neînțelegere” / VIDEO

Andreea Bălan și Jean Gavril au avut câteva discuții la începutul emisiunii America Express. Acum, artista a ținut să lămurească lucrurile și să explice ce s-a întâmplat, de fapt, între ei.

Cântărețul a afirmat, în emisiune, că Andreea este „rea” și „maniacă”, după ce i s-a transmis că aceasta l-ar considera „dușman”.

Andreea Bălan, adevărul despre cearta cu Jean Gavril

Vorba „nu crede tot ceea ce vezi sau auzi” este adevărată. Cel puțin în cazul de față. Andreea Bălan și Jean Gavril au avut câteva altercații pe parcursul emisiunii America Express și se pare că totul a pornit de la o neînțelegere.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

Invitată în emisiunea Xtra Night Show, Andreea a vrut să povestească cum au stat lucrurile atunci.

„Eu cu Jean am fost la Dancing on Ice. Și am dat interviurile pentru America Express chiar înainte să plecăm și eu știam doar de el că va fii (n.r. la America Express), pentru că am vorbit acolo pe platou. Și m-au întrebat: cine crezi că e puternic? Și zic: „Jean e puternic, pentru că m-am întâlnit cu el acolo, e ambițios”. Reporterul meu a transmis mai departe și când i s-a luat lui interviu, reporterul lui i-a spus: ”Bălan te consideră dușman””, a povestit Andreea Bălan.

„Și el așa a indexat-o, că îl consider dușman”, a explicat artista.

„El a luat-o mot a mot și când a fost momentul votării, „Bălanca mă consideră dușman, vreau să știu de ce”. Și eu eram ”nino, nino, nino”. Apoi ne-a votat, nu am intrat, a fost un vot în aer oricum”, a mai spus cântăreața.

Andreea Bălan a explicat că, după filmări, ea a purtat o conversație cu Jean Gavril pentru a lămuri lucrurile, întrucât nu înțelegea de ce a spus acele lucruri.

„L-am tras deoparte și l-am întrebat: ce s-a întâmplat? Ce ai?”, a spus artista, căreia Jean i-a răspuns: „Așa mi s-a zis, că tu mă consideri dușman”.

„Nu te consider, sunt alții mai puternici, sunt alții care pot fi dușmani, dar nu”, a precizat artista.

„Ne-am împrietenit și apoi ne-am susținut și o să vedeți mai departe”, a încheiat Andreea Bălan subiectul.

Jean Gavril și Dinu au intrat de două ori în cursa pentru eliminare

Jean Gavril și fratele lui, Dinu, au intrat până acum de două ori în cursa pentru ultima șansă, însă au reușit, de fiecare dată, să terminte printre primele două echipe.

Cei doi frați au întâmpinat, de-a lungul competiției mai multe probleme cu transportul, reușind cu greu să fie luați la autostop.

Jean Gavril chiar a glumit, la un moment dat, pe această temă.

„Nu înțeleg cu fac Bodrea și Cortea. Că și ei sunt bărbați. Poate au față mai de milogi. O să îl întreb pe Bordea care e secretul, dar nu mi-l spune”, a zis artistul la testimoniale.

Pe de altă parte, echipa formată din Andreea Bălan și Andreea Antonescu nu au întâmpinat nicio problemă cu transportul. Mai mult, chiar au fost penalizate după ce mașina în care se aflau mergea cu viteză, iar ele nu au rugat șoferul să încetinească.

Citește și: Andreea Bălan, despre participarea la America Express: „Nu pleci la război fără aliați” / VIDEO

Citește și: Puya spune lucrurilor pe nume la America Express: „Asta nu o înțeleg. Ce atâtea păreri de rău?”

Citește și: Foamea, greu de îndurat de Andreea Bălan la America Express. Andreea Antonescu: „Îmi venea să mă bag în pământ de rușine”

Citește și: Larisa Iordache și Diana Bulimar, primele declații după eliminarea de la America Express 2023: „A fost o adevărată aventură”

Andreea Bălan a vrut să renunțe la America Express

Tot în emisiunea lui Dan Capatos, Andreea Bălan a mărturisit că i-a fost foarte greu în America Express din cauza dorului de fetițele ei, Ella și Clara.

Mai mult, artista a mărturisit că la un moment dat chiar a vrut să părăsească competiția, dar nu i s-a permis.

Precizând că nu au avut deloc acces la telefoane sau alte dispozitive pentru a comunica cu cei dragi, Andreea Bălan a zis: „Ne-a fost foarte foarte dor și la un moment dat am vrut să plecăm”.

„Am vrut să renunțăm, dar nu pleci când vrei tu. Degeaba tu vrei să pleci, că nu pleci când vrei tu. Că nu ai cum. Ai o regulă de no combat. Nu ai voie să nu o faci (proba). Ai o clauză contractuală, nu ai voie să nu faci proba respectivă. Trebuie să o faci sub o formă sau alta”, a dezvăluit Andreea.

Vezi în Galeria FOTO mai multe imagini cu Andreea Bălan la Americ Express

Sursă foto: Instagram, captură video