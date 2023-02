Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, trimiși la altar de un preot, la America Express: „Mie nu mi-a venit să cred” / Video

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu formează un cuplu de aproximativ doi ani, însă până acum nu s-a pus problema căsătoriei. Asta până ce au ajuns la America Express.

În căutarea unui loc în care să doarmă peste noapte, echipa formată din Doina și Cătălin a ajuns la o biserică. Și nu s-au așteptat nicio clipă la ceea ce avea să urmeze.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, trimiși la altar, în America Express

Găsirea cazării reprezintă cea mai dificilă probă pentru echipele care au plecat la America Express. Căutând peste tot un loc în care să se odihnească până a doua zi, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au fost trimiși de câteva femei, la Biserică, spunându-le că acolo cu siguranță vor primi ajutor.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

Ajunși la Biserică, preotul i-a luat la întrebări pe cei doi concurenți. Inițial, acesta a vrut să afle dacă Doina și Cătălin sunt catolici. Aceștia au răspuns afirmativ, dar au urmat alte negoicieri. În cele din urmă, preotul a decis să le plătească o cameră la un hotel.

„Mie nu mi-a venit să cred”, a mărturisit Cătălin Scărlătescu.

Doar că aventura nu s-a încheiat aici pentru celebrul chef și iubita lui. Chiar înainte de a pleca, oamenii Bisericii i-au îndemnat pe cei doi să se căsătorească.

Doina a izbucnit în râs, în timp ce Cătălin Scărlătescu a plecat mai repede de acolo.

„Auzi, Cătălin. Striga după tine că e important să ne căsătorim. Zic: e plecat, a plecat de mult”, i-a spus Doina Teodoru iubitului ei.

„A zis că vine și nu mai vine”, a adăugat râzând și Scărlătescu.

Citește și: Puya și Melinda au spus ce nu s-a văzut la TV în show-ul America Express: „Eu tot aveam impresia că o să se oprească” / VIDEO

Citește și: Momente tensionate la America Express. Jean Gavril și Dinu au trecut prin emoții puternice: „Nu mai știam unde să fug”

Citește și: Mihai Petre nu și-ar mai testa relația cu soția la America Express. Din ce câștigă bani până revin la TV / Exclusiv

Citește și: Delia ar vrea să participe la America Express. Cu cine și-ar dori să facă echipă: „E foarte important cu cine mergi” / VIDEO

Cum a început povestea de iubire dintre Doina Teodoru și juratul de la Chefi la Cuțite

Cătălin Scărlătescu (50 ani) și Doina Teodoru (33 ani) s-au întâlnit în urmă cu aproape doi ani, în Vama Veche. Deși atunci nu și-au acordat prea multă atenție unul celuilalt, lucrurile s-au schimbat când s-au revăzut, la petrecerea unui prieten comun.

„Nu i-a luat prea mult să mă cucerească, m-a luat pe sus așa. S-a întâmplat pur și simplu, ne-am văzut… A trecut ceva timp de atunci, a trecut un an și ceva. Eu tot timpul am fost iubit, tot timpul am fost fericit, rare sunt momentele când sunt supărat. Mi-a dat Dumnezeu de toate, mi-a dat bucătărie, mi-a dat o meserie spectaculoasă, după ce am muncit de mi-a venit rău, mi-a dat și poezia cu televiziunea unde e și mai frumos”, a povestit Căătlin Scărlătescu în urmă cu ceva timp, potrivit SpyNews.

Cei doi nu s-au gândit încă la căsătorie pentru că, spune juratul de la Chefi la Cuțite, astfel de lucruri nu se planifică.

„Încă nu ( n.red: nuntă). La lucrurile astea nu poți să te gândești. Ce faci, îți pui ceasul să sune la data de, la ora de? Când vine momentul, sunt spontan. Sinceritatea contează cel mai mult, dacă ești sincer, ai orice. Dacă există respect e și mai bine. Dacă ești sincer și ai respectul ăla normal în tine, nu mai ai nevoie de nimic. Dragostea te lovește!”, a precizat Scărlătescu pentru sursa citată.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru la America Express

Sursă foto. PR, captură video