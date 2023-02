Mihai și Elwira Petre nu și-ar mai testa relația la America Express. Din ce câștigă bani până revin la TV / Exclusiv

Mihai și Elwira Petre au planuri mari și își pregătesc întoarcerea în televiziune, dar nu vor să dea prea multe detalii despre proiectul pe care îl vor avea. Deși au câștigat Asia Express în trecut, astăzi, cei doi nu ar mai pleca la drum într-un astfel de concurs.

Chiar dacă multe vedete și-au pierdut afacerile în pandemie, Mihai și Elwira Petre au reușit să își continue dansul la școala pe care o au și să se bucure de veniturile obținute.

Mihai Petre, despre America Express: „Este cel mai bun reality-show din România”

Asia Express le-a testat relația și stomacul, dar le-a și adus și marele premiu, în valoare de 30.000 de euro. Cu toate astea, Mihai și Elwira nu se mai gândesc să își expună povestea într-o competiție de acest gen, cel puțin nu acum.

“Nu aș mai merge la o competiție gen Asia Express/ America Express. Dar, după părerea mea, este cel mai bun reality-show din România. Ne-am simțit excelent acolo, cred că oferă mult, cred că e o competiție frumoasă. A fost un test pentru relația noastră”, spune Mihai Petre pentru UNICA.RO.

„Pentru mine a fost experiența vieții, dar în momentul ăsta nu aș mai participa, poate peste câțiva ani”, ne-a mărturisit acesta la avanpremiera filmului „Ramon” care a avut loc, recent, la Cineplexx.

Mihai și Elwira fac bani și cu școala de dans

Mihai și Elwira își rotunjesc veniturile și cu câștigurile pe care le obțin din cursurile pe care le țin la școala lor de dans. “Am trecut cu succes peste pandemie. Ne-am revenit. Școala noastră de dans există de 21 de ani”, susține Mihai.

Au trecut prin multe, dar au rămas împreună

Mihai și Elwira au o căsnicie frumoasă în continuare, chiar dacă experiența trăită la Asia Express le-a pus relația la încercare. Cei doi continuă, însă, să se sprijine reciproc, să se bucure de cele două fetițe și să își continue proiectele comune.

Cum vor marca Ziua Îndrăgostiților de pe 14 februarie? ”Cu foarte multă dragoste”, ne asigură Mihai Petre.

Cum s-au îndrăgosit Mihai Petre și Elvira

Mihai și Elwira au fost uniți de pașii de dans, pentru că amândoi își căutau un partener. Treptat, au dus pasiunea din ring și în viața de familie. Îndrăgostită, Elwira a lăsat Polonia pentru a-și continua visul în România, cu Mihai.

„Amândoi suntem sportivi de performanţă. Prin 2001, îmi căutăm o partenera de dans, nu reuşeam să găsesc pe cineva cu care să fac echipă şi, prin urmare, nu puteam participa la competiţii. Au fost momen­te în care am vrut să renunţ la dans. Însă a apă­rut… Elwira. Şi ea îşi cauta un partener, aşa că am aranjat o întâlnire, la Chişinău – antrenorul ei preda în Republica Moldova. Am mers până aco­lo cu maşina, împreună cu tata. Trei zile am stat în sală, am dansat, am văzut la ce stiluri suntem mai buni şi am decis să ne antrenăm împreună. Pe atunci, comunicam în limba engleză”, povestea Mihai Petre, în trecut, pentru Pro TV Magazin.

„Eram disperat să-mi găsesc o parteneră şi să particip la concursurile de dans. Aşa că am plecat în Polonia, unde ne-am antrenat câteva luni. Am închiriat un apartament acolo, dar n-aveam nici maşină de spălat, nici televizor. Aşa că eu îmi spălam singur rufele, îmi călcam, la capitolul gătit improvizam… Apoi, ne-am întors în România. Nu pot să spun data exactă când ne-am îndrăgostit. Totul s-a petrecut în timp, după ce am început să ne cunoaştem mai bine, să ne descoperim. Cred că amândoi am făcut primul pas, în acelaşi timp.

A renunţat la viaţa ei din Polonia pentru a fi cu mine. Ne-am mutat imediat împreună, dar am cerut-o în căsătorie prin 2006. După doi ani, am făcut şi nunta. Nu mai ştiu în ce limba am formulat întrebarea, important era că ştiam cum sună DA şi în română, şi în poloneză, şi în engleză”, povestea Mihai pentru publicaţia menționată.

Foto: Facebook