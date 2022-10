Octavia Geamănu și Maria Ionescu, liderul trupei Direcția 5, sunt căsătoriți de 7 ani și sunt părinții unui băiețel, Andrei, care le-a completat familia. Fosta prezentatoare de știri este cea care l-a obișnuit pe fiul lor cu ordinea și curățenia în casă. Mai mult, puștiul este ajutorul ei în bucătărie atunci când pregătește deserturi. Prăjiturile sunt specialitatea Octaviei, care, recunoaște că în rest este antitalent în bucătărie.

Octavia Geamănu a încercat la începutul relației cu Maria Ionescu să pregătească diverse mâncăruri, doar că tentativele ei au fost sortite eșecului. Vedeta nu a mai insistat, având în vedere că nu este un domeniu care să o tenteze. În plus, a avut înțelegere și din partea partenerului său de viață. La rândul lui, nici Marian nu se pricepe la gătit, așa că au două variante mult mai comode când vor să savureze ceva bun: fie comandă, fie apelează la o doamnă care le pregătește mâncărurile preferate.

“Nu gătesc, avem pe cineva care vine și ne gătește sau comandăm cel mai des. Nu îmi place să gătesc deloc și nu are rost. Partea bună în toată povestea asta cu gătitul este că soțul meu m-a educat în direcția asta. La început, am avut și eu diverse tentative, am ars oale și mi-a zis: “Iubirea mea, arăți prea bine ca să gătești! Deci ‘bucătăria nu e pentru tine’. Și la mine în bucătărie miroase a bețișoare parfumate”, a declarat, pentru Unica.ro, Octavia Geamănu.

Octavia Geamănu

Octavia Geamănu se pricepe să facă prăjituri

În schimb, fosta știristă ne-a mărturisit că la capitolul deserturi excelează. Și are și un ajutor de nădejde, pe Andrei, care este încântat de întreaga operațiune și mai ales de rezultatele obținute. “Îmi place totuși să fac prăjituri, foarte des fac prăjituri, îmi place la nebunie. Mă pricep să fac orice rețetă, fac de drag și de plăcere deserturi, dar le dau prin cartier vecinilor, îi invit la noi. Nu le mănânc, doar îmi place să le fac. Îmi place ideea de a-mi petrece timpul cu Andrei în bucătărie și de a face ceva cu el, adică să îi fac totuși cunoștință cu bucătăria, că la un moment dat se va muta și el singur”, a declarat, pentru Unica.ro, Octavia Geamănu. Soția lui Marian Ionescu are o siluetă de invidiat și nu face vreun efort să o mențină. De când se știe, vedeta are 52 kg la 1,72 m înălțime. Are noroc că nu este pofticioasă la dulciuri și, în general, își permite să mănânce orice.

Octavia Geamănu este obsedată de ordine și curățenie

Fosta știristă nu suportă ideea de a vedea vreun obiect lăsat în casă la voia întâmplării. Prin urmare, ea este responsabilă cu ordinea și curățenia acasă și în acest sens l-a educat și pe Andrei. “Nu există să fie ceva care nu e pus la locul lui, este plăcerea de a trăi într-un mediu curat, ordonat și dorința de a-l învăța pe Andrei de mic cu disciplina în tot ceea ce înseamnă viață, pornind de la cum arată casa, la felul în care ne purtăm cu restul lumii, pentru că cei 7 ani de acasă nu se rezumă la bun simț, ci se rezumă la ceea ce vezi la părinții tăi, ceea ce vezi în mediul în care trăiești, acești ani sunt foarte importanți pentru mine. Pur și simplu îmi face mare plăcere să fie totul ordonat”, a mai spus, pentru Unica.ro, Octavia Geamănu.