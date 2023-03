Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu, separați după America Express: „M-am dus în munți” / Video

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu au dezvăluit că, după participarea la America Express, au avut nevoie de o perioadă în care să stea departe unul de celălalt.

Invitați la Podcastito Express, moderat de Cătălin Bordea și Nelu Cortea, cei doi iubiți au povestit ce au făcut după ce au fost eliminați din competiție și au revenit în țară.

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu, separați după America Express

America Express nu este o competiție ușoară, iar lucrurile par să fie mult mai dificile atunci când participi alături de persoana iubită. De aceea, după ce aproape șapte săptămâni au stat zilnic împreună, Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu au simțit nevoia să petreacă puțin timp departe unul de celălalt.

„Eu după ce am venit acasă am fugit. O săptămână am fugit de acasă”, a mărturisit chef Cătălin Scărlătescu.

„Tu te-ai dus la mare și eu m-am dus în munți. Nu ne-am vorbit o săptămână. Eu m-am dus undeva unde nu e semnal”, a precizat Doina Teodoru.

De asemenea, bucătarul a povestit o întâmplare amuzantă care s-a petrecut pe când se afla în Deltă, după terminarea filmărilor la America Express.

„Am ajuns să stau singur în Deltă. Nici nu aruncasem sculele în apă, săteam cu ele pregătite și vine un nene la mine și zice: „ce faci?” „Stau”. „Nu dai la pește?” „Nu.” „De ce?” „Nu știu”. Mi-a dat un reset total. Pentru mine a fost un chin. 14 kile am dat jos”, a povestit Scărlătescu în timpul podcastului.

Ce au făcut Scărlătescu și iubita lui în seara eliminării

„După ce s-a terminat, ne durea până și în vârful degetelor pentru că nu ne mai luam doza aia de adrenalină”, a mai spus Doina Teodoru.

După ce în America Express a avut câteva certuri cu iubita sa, Cătălin Scărlătescu a precizat că s-a făcut „băiat cuminte”.

„Mai rău decât am fost în America Express nu mai pot să fiu niciodată. Mi-am dat tot răul din mine, l-am lăsat acolo, gata. De aici încolo, oameni buni, sunt băiat cuminte”, a spus juratul de la Chefi la Cuțite.

Totodată, Cătălin Scărlătescu a povestit și ce a făcut seara, în urma eliminării de la America Express.

„Seara, când am ajuns la hotel, dușuleț, pufuleț și la revedere. Am ieșit din poezie. A doua zi la piscinuță”, a spus bucătarul.

Doina Teodoru, despre povestea de iubire cu Cătălin Scărlătescu

După ce timp de mai mulți ani a fost împins de la spate de Sorin Bontea și Florin Dumitrescu să se așeze la casa lui, Cătălin Scărlătescu în sfârșit și-a găsit liniștea în brațele actriței Doina Teodoru. Cei doi formează un cuplu de doi ani și au trecut împreună prin tot ce înseamnă America Express.

Deși există o diferență destul de mare de vârstă între ei, au ales să nu asculte de gura lumii și să se bucure de ceea ce au, fără prejudecăți.

„Orice ai face ești judecat, mai ales în cazul nostru, că noi suntem un cuplu atipic. E o diferență mare de vârstă între noi și atunci suntem judecați. 17 ani. Știu că se poate și mai mult, dar în țara în care trăim încă există această mentalitate, că sigur trebuie să fie altceva la mijloc”, a afirmat actrița la Xtra Night Show, la începutul acestei luni.

