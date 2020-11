Pepe (41 de ani) și soția lui, Raluca Pastramă (28 de ani), au divorțat. Artistul a făcut anunțul în mediul online, într-un videoclip publicat pe YouTube.

Fostul cuplu are împreună două fiice, Maria (7 ani) și Rosa Alexandra (4 ani). Potrivit solistului, cel mai greu le-a fost să discute cu fiicele lor despre despărțire.

Ce spunea Pepe despre relația cu soția lui la începutul anului?

„Cred că în orice cuplu există, la un moment dat, o tensiune. Nu pot să spun că am familia și relația perfectă.

Poate ne-am certat cu siguranță și noi și am regretat ulterior după ceartă. Ori că am spus eu ceva ce nu a trebuit, ori că a spus soția mea, dar am știut să trecem peste și să ne cerem scuze instant.

Dar sunt unii care țin ranchiună și, dacă nu te întorci puțin și nu îți asumi vina și o ții în continuare acolo, s-ar putea ca, la un moment dat, să pună capăt unei relații frumoase.

Doar așa din ambiție sau de la prea mulți nervi”, a mai spus artistul, în cadrul aceleiași emisiuni.

Ce a spus Pepe despre motivul separării?

„În momentul de față, fiind de comun acord, vom merge la notar. Nu există niciun fel de proces, litigii sau alte speculații. Din punctul meu de vedere, nu există un motiv major.

Nu există un motiv real, dar dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Ce putem să facem? Am încercat, am făcut tot posibilul. (…) Eu și Raluca comunicăm foarte bine.

Ne vedem zilnic. Copiii sunt în fiecare zi la grădiniță și dorm și cu mine și cu Raluca. (…) Avem o comunicare perfectă, nu ne vom certa niciodată. Știm exact ce am decis”, a dezvăluit recent solistul.

