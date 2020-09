Ce se întâmplă cu Adelina Pestrițu la o săptămână după ce a aflat că are COVID-19

În urmă cu o săptămână, Adelina Pestrițu (33 de ani) anunța pe rețelele de socializare că s-a infectat cu noul coronavirus. Frumoasa vedetă a povestit cu lacrimi în ochi, pe Instagram, cum și-a dat seama că a luat virusul pandemic după ce s-a întâlnit cu o persoană infectată asimptomatică. În momentul de față, Adelina este internată la Spitalul Militar, din București, pentru a primi tratamentul adecvat.

Vedeta este mereu activă pe rețelele de socializare, dar în ultimele zile nu a mai postat nimic nou nici pe Instagram, nici pe Facebook. Ultimul story postat pe Instagram a fost chiar de pe patul de spital, în prima zi de la internare, când vedeta a ținut să le explice oamenilor cum s-a infectat cu SARS-CoV-2 și ce simptome a avut. Tot atunci, Adelina Pestrițu promitea urmăritorilor săi că îi va ține la curent cu tot ce i se întâmplă, dar din câte se pare, vedeta nu a mai venit cu nimc nou în online.

„În condițiile în care simptomele rămân doar acestea, lipsă gust, miros, stare de oboseală, în scurt timp voi fi trimisă… nu acasă, pentru că nu o să stau cu familia, voi merge să stau undeva izolată și voi respecta toate indicațiile celor de la DSP. Mă simt bine, vreau să vă spun să aveți grijă, să credeți în acest virus, pentru că el există. Puteam să jur că nu am să trec niciodată prin așa ceva pentru că am respectat mereu măsurile de siguranță – am purtat mască, dezinfectam pachetele pe care le primeam de la curieri, eram obsedată să mă spăl pe mâini etc. Dar iată că acum sunt în punctul în care am un test de COVID-19 pozitiv. Eu voi urma tratamentul prescris de medici și o să vă povestesc în continuare experiența mea, în speranța că poate voi deschide ochii și celor care cred că acest virus nu există”, a este ultimul mesaj postat de Adelina, în urmă cu șase zile, pe Instagram.

