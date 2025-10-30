Asia Express 29 octombrie. Emil Rengle și Alejandro Fernandez au fost eliminați din competiție

Emil Rengle și logodnicul lui, Alejandro Fernandez, au fost eliminați miercuri, 29 octombrie, din emisiunea „Asia Express” 2025. Cei doi au ajuns ultimii la Irina Fodor, în cursa pentru ultima șansă, pierzând astfel șansa de a ajunge în Coreea de Sud.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez, eliminați de la „Asia Express” 2025

Cursa pentru ultima șansă a fost una plină de adrenalină, dar și încărcată de emoții. Emil Rengle, Alejandro Fernandez, Alex Ion și Ștefan Floroaica și Anda și Joseph Adam au luptat pentru ultimele bilete spre Coreea de Sud.

Prima oprire a fost templu taoist tradițional, loc în care concurenții au descoperit ritualul eliberării spiritului – un obicei străvechi, menit să aducă noroc celor dragi. Pentru a putea face ofranda, aceștia au trebuit mai întâi să afle cum se scrie numele lor în chineză, misiune care i-a trimis prin cartier, în căutarea oamenilor care să le traducă bilețelele misterioase primite în plic.

Odată trecut de această probă, drumul i-a condus spre un atelier mecanic, într-un oraș în care se spune că există aproape tot atâtea motociclete câți locuitori. Aici, echipele au fost nevoite să asambleze o motoretă din piese disparate – o misiune ce le-a solicitat precizia și coordonarea, pentru ca vehiculul să devină funcțional.

Ultima parte a cursei i-a purtat pe concurenți în inima Saigonului, unde i-a așteptat o nouă provocare cu gust local. Într-un oraș faimos pentru aromele sale, aceștia au ajutat un vânzător stradal să prepare și să vândă celebrul Banh Mi – sandvișul vietnamez care îmbină influențele franțuzești cu ingredientele asiatice. Unul dintre concurenți a gătit, iar celălalt a devenit vocea echipei, promovând sandvișurile cu ajutorul unui megafon.

În cele din urmă, cei care au ajuns ultimii la linia de sosire au fost Emil Rengle și Alejandro Fernandez, cei doi fiind și cei care au plecat acasă.

Citește și: „Asia Express” 28 octombrie 2025. Gabi Tamaș a avut probleme de sănătate, după ce el și Dan Alexa au câștigat biletul spre Coreea de Sud

Citește și: Irina Fodor, în lacrimi la „Asia Express”. Ce i s-a întâmplat prezentatoarei în timpul filmărilor

Emil Rengle, primele declarații după eliminare

După eliminarea din competiție, Emil Rengle a transmis un mesaj în mediul online, arătându-și recunoștința pentru această experiență pe care a trăit-o alături de partenerul său de viață.

„Drumul nostru la Asia Express se oprește aici. Mulțumim vouă, celor care ne-ați susținut, ne-ați trimis mesaje și ne-ați făcut să simțim că suntem câștigători. Nu ai premiului mare, ci ai inimilor voastre. This is not a goodbye, it’s an until next time (n.r. Nu este un adio, este până data viitoare)”, a scris dansatorul pe pagina sa de Facebook.

Citește și: Anda Adam, ceartă cu producătorii „Asia Express”. Vedeta acuză un montaj nefavorabil: „Știi cât de tare contează cum se montează?”

Citește și: Cine este Alejandro Fernandez de la Asia Express 2025. Logodnicul lui Emil Rengle are origini spaniole și a participat la „Vocea României”

Într-un comentariu la postarea lui Rengle, Mara Bănică i-a transmis acestuia un mesaj în care i-a dezvăluit că au format echipa ei preferată din acest sezon.

„Dragii mei, ați fost echipa mea favorită. Cred că știți asta: caracter frumos, bine pregătiți, drepți, corecți, ambițioși și inimoși. Mă bucur enorm că am avut șansa să vă cunosc. Sunteți unul dintre “plusurile” mele la Asia Express. Vă apreciez și vă iubesc din inimă!”, le-a transmis jurnalista, care și ea a participat în acest sezon „Asia Express”, alături de Serghei Mizil.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Emil Rengle și Alejandro Fernandez la „Asia Express”

Sursă foto: Facebook, Instagram

Urmărește-ne pe Google News