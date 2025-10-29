„Asia Express” 28 octombrie 2025. Gabi Tamaș a avut probleme de sănătate, după ce el și Dan Alexa au câștigat biletul spre Coreea de Sud

Asia Express 28 octombrie 2025. Gabi Tamaș și Dan Alexa au câștigat imunitatea acestei etape și au primit biletele pentru Coreea de Sud. Deși bucuria a fost mare, aceasta a fost umbrită de problemele de sănătate ale fotbalistului.
Gabi Tamaș, probleme de sănătate în „Asia Express”
După o zi plină în competiție, Gabi Tamaș și Dan Alexa nu s-au putut bucura de relaxarea care trebuia să vină odată cu imunitatea câștigată. Ajunși la hotel, cei doi s-au simțit rău, iar medicii au intervenit. Tamaș a fost diagnosticat cu toxiinfecție alimentară, iar Alexa a primit vitamine pentru refacere.
„Am făcut toxiinfecție alimentară. Tot ce mâncam și beam dădeam afară. Am mai făcut toxiinfecție alimentară, doar că e foarte severă asta. Poate e o bacterie, nu știu, nu pot să vă spun”, a mai spus Tamaș la testimoniale.
Karmen Simionescu și Olga Barcari au ajuns primele la Irina Fodor
După ce Emil Rengle și Alejandro au ajuns primii la Irina Fodor, calificându-se în jocul pentru amuletă împotriva lui Karmen și a Olgăi Barcari care au sosit pe locul doi, Ștefan Floroaica, Alexandru Ion, Joseph și Anda Adam au fost nevoiți să oprească cursa.
De data aceasta, toate echipele au înnoptat la hotel și s-au pregătit pentru o nouă zi plină, care a început cu jocul pentru amuletă. Amuletă ce a fost câștigată și de data aceasta de Emil Rengle și Alejandro Fernandez.
„Eu zic că am ținut pasul destul de bine. Pe ultima sută de metri ne-am împiedicat. Ne bucurăm că au câștigat. Ne-ar fi plăcut să câștigăm și noi, dar aia e.” a spus Karmen.
Cei doi câștigători și-au dorit să împartă premiul cu cele două „rivale”, iar gestul lor a impresionat pe toată lumea.
„Tocmai pentru că avem aici două eroine, sunt eroinele noastre, considerăm că acest joc a fost câștigat de noi patru, nu doar de noi doi. A fost un joc foarte foarte greu și am vrea ca această amuletă să fie a voastră, să fie jocul nostru. (…) Motivul pentru care vrem să împărțim și banii este pentru că… 250 de euro pe cap, cam atât costă un tatuaj. Vrem să ne facem tatuaj cu sigla Asia Express”, a explicat Emil Rengle.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini din ediția din 28 octombrie a emisiunii „Asia Express”
Sursă foto: Facebook, Instagram
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.