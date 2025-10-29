„Asia Express” 28 octombrie 2025. Gabi Tamaș a avut probleme de sănătate, după ce el și Dan Alexa au câștigat biletul spre Coreea de Sud

Asia Express 28 octombrie 2025. Gabi Tamaș și Dan Alexa au câștigat imunitatea acestei etape și au primit biletele pentru Coreea de Sud. Deși bucuria a fost mare, aceasta a fost umbrită de problemele de sănătate ale fotbalistului.

Gabi Tamaș, probleme de sănătate în „Asia Express”

După o zi plină în competiție, Gabi Tamaș și Dan Alexa nu s-au putut bucura de relaxarea care trebuia să vină odată cu imunitatea câștigată. Ajunși la hotel, cei doi s-au simțit rău, iar medicii au intervenit. Tamaș a fost diagnosticat cu toxiinfecție alimentară, iar Alexa a primit vitamine pentru refacere.

„Azi păpușica o dă pe ceai!”, a spus Gabi Tamaș.

„Am făcut toxiinfecție alimentară. Tot ce mâncam și beam dădeam afară. Am mai făcut toxiinfecție alimentară, doar că e foarte severă asta. Poate e o bacterie, nu știu, nu pot să vă spun”, a mai spus Tamaș la testimoniale.

„O imunitate care nu a fost imunitate… sunt puțin supărat pentru că voiam să vizitez” a mai spus Gabi Tamaș, urmând ca Dan Alexa să întrebe: „Te gândești dacă eram la ultima cursă așa?!”

„Doamne ferește, te prinde în cursă asta… s-a terminat cursa. Ridici mâna și spui ”Băi frate, nu mai pot”. Bine că m-a prins acum și nu în Coreea în timpul curselor” a răspuns Gabi Tamaș.

„Legendele zac! Portavioanele sunt în service!”, au adăugat cei doi fotbaliști.

Karmen Simionescu și Olga Barcari au ajuns primele la Irina Fodor

După ce Emil Rengle și Alejandro au ajuns primii la Irina Fodor, calificându-se în jocul pentru amuletă împotriva lui Karmen și a Olgăi Barcari care au sosit pe locul doi, Ștefan Floroaica, Alexandru Ion, Joseph și Anda Adam au fost nevoiți să oprească cursa.

De data aceasta, toate echipele au înnoptat la hotel și s-au pregătit pentru o nouă zi plină, care a început cu jocul pentru amuletă. Amuletă ce a fost câștigată și de data aceasta de Emil Rengle și Alejandro Fernandez.

„Eu zic că am ținut pasul destul de bine. Pe ultima sută de metri ne-am împiedicat. Ne bucurăm că au câștigat. Ne-ar fi plăcut să câștigăm și noi, dar aia e.” a spus Karmen.

Cei doi câștigători și-au dorit să împartă premiul cu cele două „rivale”, iar gestul lor a impresionat pe toată lumea.

„Tocmai pentru că avem aici două eroine, sunt eroinele noastre, considerăm că acest joc a fost câștigat de noi patru, nu doar de noi doi. A fost un joc foarte foarte greu și am vrea ca această amuletă să fie a voastră, să fie jocul nostru. (…) Motivul pentru care vrem să împărțim și banii este pentru că… 250 de euro pe cap, cam atât costă un tatuaj. Vrem să ne facem tatuaj cu sigla Asia Express”, a explicat Emil Rengle.

Sursă foto: Facebook, Instagram

