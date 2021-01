Ce s-a întâmplat între Dan Negru și Andreea Marin pe când lucrau împreună la TVR

Invitatul lui Denise Rifai, din cea mai recentă ediția a emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D a fost Dan Negru. Faimosul prezentator de televiziune a fost pus în dificultate în clipa în care moderatoarea emisiunii l-a întrebat dacă a avut sau nu, în trecut, o relație amoroasă cu fosta sa colegă de la TVR, Andreea Marin.

Dan Negru a declarat, fără ezitare, că între el și colega sa de breaslă nu a existat niciun fel de legătură intimă.

„Am lucrat cu Andreea o bună perioadă de timp în firma domnului Lazarov, unul dintre cei mai mari oameni de televiziune din România, și am iubit împreună job-ul ăsta. Și eu, și Andreea, și Cosmin Cernat și Raluca Moianu, iar domnul Lazarov a știut cumva cum să ne contamineze. Un profesor bun nu e ăla care te învață, ci ăla care te contaminează. Nu a fost nimic între noi, Andreea are copilul ei, eu am doi copii”, a explicat Dan Negru.

Citește gratuit ediția de ianuarie a revistei Unica. O găsești AICI

Prezentatorul a ținut să sublinieze că, după părerea sa, Andreea Marin și Mihaela Rădulescu sunt unele dintre cele mai importante femei din televiziune.

„Andreea e unul din oamenii importanți, care a lăsat urme în televiziunea din România. Am lucrat cu multe prezentatoare de televiziune, două sunt extraordinar de generoase. Am prezentat cu ambele: Andreea e una dintre ele, cealalaltă de care îți spun e Mihaela Rădulescu. Sunt două prezentatoare generoase pentru că pe tine, ca și coprezentator te fac să te simți bine, nu sunt ca acelea care vor mereu să iasă în față, care sunt agresive în fața publicului”, a adăugat Dan Negru.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro