Cum prepară Andreea Marin pizza care nu îngrașă: „E pur și simplu extraordinară!”

Andreea Marin duce un stil de viață sănătos și, de o prioadă bună de timp, a renunțat complet să mai consume dulciuri și făinoase. Dar asta nu înseamnă că celebra vedetă nu se poate răsfăța cu preparate delicioase. Andreea a gătit în acest weekend o variantă dietetică de pizza, după o rețetă primită de la medicul ei nutriționist. Vedeta a ținut să împărtășească delicioasa rețetă cu fanii ei de pe rețelele de socializare.

„O pizza delicioasă și fără blat cu faină, doar cu legume, ou și brânzeturi ce pot fi înlocuite cu brânză vegană la nevoie e o bunătate pentru întreaga familie. Ascultați ce spun, și știți ca nu sunt genul care să exagereze: e pur și simplu extraordinară!

Citește gratuit ediția de ianuarie a revistei Unica. O găsești AICI

Aromată, sățioasă, dar fără să îți dea senzația de balonare după masă, chiar dacă nu ai cum să nu o mănânci cu poftă, pentru că mireasma când o scoți din cuptor e irezistibilă! Și se gătește și repede. Am rețeta de la nutriționista mea, dar eu am mai adăugat câteva mici trucuri după gustul propriu care o fac mai aromată (puțin parmezan, alături de praf de usturoi, piper și oregano în amestecul ce devine blat; o lingură măsline fără sâmburi în ulei de măsline înmiresmat deasupra aproape de final; parmezan deasupra când încă e la cuptor; busuiocul proaspăt pe care îl am la fereastră deasupra după ce am așezat pizza pe masă)”, a scris Andreea Marin , într-o postare, pe pagina sa de Facebook.

Apoi a urmat rețeta completă și pașii de preparare a gustoasei pizza:

„Tai o conopidă (prefer proaspătă, dar merge și cea la pungă, după dezghețare) de mărime medie, bucăți cât mai mici și amestecate apoi cu 4 ouă, albușuri și gălbenușuri (poți pune 3 sau 5 sau mai multe, în funcție de mărimea pe care o dorești pentru pizza), adaugi sare și apoi ingredientele dorite după gust (eu pun praf de usturoi, oregano, piper, cum am scris mai sus). Așez amestecul într-o tavă pe care am pus hârtie de copt și bag tava la cuptorul preîncălzit la 180- 200 grade (e opțiunea mea, depinde de cuptorul fiecăruia). E bine să urmăriți, blatul poate fi mai rumenit, e opțiunea mea, așa că poate sta 20 de minute în loc de 15, voi decideți, nu vă fie teamă să îl vedeți mai rumenit, nu e ars, nici nu devine prea crocant, ci numai bun.

Apoi adăugați felii de mozzarella (sau cașcaval, altă branza care vă place ori brânză vegană, dacă preferați), deasupra rucola (și frunze proaspete de spanac, eu nu am găsit acum), roșii tăiate (cherry sau normale, eu prefer românești, parfumate), parmezan, o lingură de măsline la borcan în ulei). 5-10 minute la cuptor și… poftă mare!”

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro