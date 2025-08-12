Ce relație are Oana Roman cu fratele ei vitreg, Petrus. Vedeta a tranșat subiectul fără ocolișuri

Oana Roman a vorbit despre relația pe care o are cu tatăl ei acum, mărturisind că relația cu Petre Roman este extrem de importantă, mai ales de când a rămas fără mamă. Mai mult, vedeta a vorbit și despre fratele ei vitreg, Petrus, un subiect despre care a vorbit extrem de rar în public.

Oana Roman, despre tatăl ei: „E singurul meu părinte în viață”

Oana Roman a declarat într-un interviu exclusiv pentru Revista Viva! că ține extrem de mult la relația pe care o are cu tatăl ei, mai ales că este singurul ei părinte în viață, după moartea mamei sale, Mioara Roman. Vedeta a spus că nu are prea multă legătură cu rudele sale, deși i-ar plăcea să aibă o relație mai apropiată cu acestea.

„Nu cred că ar trebui să fie de interes public ce relație am eu cu tata, dar dacă este un lucru, într-adevăr, care contează pentru mine în viața asta, în afară de Isa, este relația mea cu el. Dacă este un om care contează real pentru mine, în afară de Isa, este tata, evident.

Pentru că este singurul părinte în viață pe care îl mai am și pentru că eu prea multe rude de sânge nu prea mai am. Mai trăiește sora lui – cu care m-am întâlnit de curând și cu care mi-aș dori să reiau o relație mai apropiată. Și mai am niște unchi și mătuși din partea mamei. În rest, eu nu mai am pe nimeni. Și atunci, evident că relația cu tatăl meu este extrem de importantă și mă bucur foarte tare că el îmi este alături, că putem să vorbim, să discutăm, să facem lucruri împreună și sper ca lucrul acesta să se întâmple cât mai mulți ani de acum încolo”, a declarat Oana Roman.

Vedeta a declarat în trecut că și-ar dori ca Petre Roman să fie mai implicat mai mult în viața Isei, fetița ei.

Ce spune Oana Roman despre fratele ei, Petrus

Oana Roman a fost întrebată și despre fratele ei, fiul lui Petre Roman și al Silviei Chifiriuc.

„Din păcate, nu avem nicio relație și nu aș vrea să discut pe acest subiect, pentru că nu cred că este un subiect de discutat public, deocamdată”, a trașnsat rapid Oana Roman subiectul delicat.

Petrus are 15 ani și este fiul pe care Petre Roman îl are alături de Silvia Chifiriuc. Fostul politician este căsătorit de mai bine de 16 ani cu soția lui, cu toate că între cei doi este o diferență de vârstă de 26 de ani.

