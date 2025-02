Ce nume are băiețelul Cristinei Cioran și al lui Alex Dobrescu. Alegerea a stârnit controverse în mediul online

Cristina Cioran a dezvăluit ce nume a ales pentru băieţelul ei şi al lui Alex Dobrescu. La scurt timp dezvăluire, alegerea a creat controverse în mediul online. Care a fost motivul?

Ce nume are băiețelul Cristinei Cioran și al lui Alex Dobrescu

Cristina Cioran (47 de ani) a pus capăt speculațiilor și a anunțat, în exclusivitate la emisiunea Xtra Night Show, numele băiețelului său și al lui Alex Dobrescu. Vedeta a ținut să păstreze acest detaliu secret până la momentul potrivit, iar fanii au fost extrem de curioși să afle alegerea făcută de cuplu.

În cadrul emisiunii de la Antena Stars, Cristina Cioran a dezvăluit că băiețelul lor se numește Max-Ioan, un nume format din două prenume scurte, așa cum s-a întâmplat și în cazul fiicei lor, Ema.

De ce alegerea numelui a stârnit controverse în online

După ce numele a fost făcut public, reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară. Mulți internauți au considerat că Max este un nume de patruped, iar alegerea nu a fost inspirată pentru un copil. În comentariile de pe rețelele sociale, părerile au fost împărțite, unii susținând că numele este modern și ușor de reținut, în timp ce alții au considerat că părinții ar fi trebuit să aleagă un prenume mai clasic.

În ciuda controverselor, Cristina Cioran nu a lăsat comentariile negative să îi umbrească bucuria. Vedeta se declară extrem de fericită și împlinită după nașterea băiețelului său și spune că numele a fost ales din suflet.

Cristina Cioran și Alex Dobrescu, părinți pentru a doua oară

Cristina Cioran și Alex Dobrescu nu sunt la prima experiență ca părinți. Cei doi mai au o fetiță, pe nume Ema, care a venit pe lume în urmă cu trei ani. Rolul de mamă a schimbat-o pe Cristina Cioran, care s-a declarat de nenumărate ori împlinită și fericită alături de familia sa.

După ce a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară, vedeta a mărturisit că își dorea foarte mult ca totul să decurgă fără probleme. Spre deosebire de prima naștere, care a fost marcată de complicații, de această dată, Cristina Cioran a avut parte de o experiență mult mai liniștită și emoționantă.

Cristina Cioran și Alex Dobrescu, o relație tensionată

Un alt detaliu care a atras atenția publicului este relația tumultuoasă dintre Cristina Cioran și Alex Dobrescu. Înainte de a afla că vor deveni din nou părinți, vedeta a emis un ordin de protecție împotriva lui Alex Dobrescu. Cu toate acestea, Cristina Cioran a decis să nu prelungească acest ordin, iar pe 24 februarie, tatăl copilului va putea în sfârșit să își vadă fiul și să își viziteze familia.

În ciuda tensiunilor din trecut, Alex Dobrescu s-a arătat extrem de emoționat și recunoscător pentru faptul că a devenit tată pentru a doua oară.

„O iubesc pe Cristina, îi mulțumesc că m-a făcut tată!”, a declarat el în cadrul unui interviu pentru Știrile Antena Stars, potrivit spynews.ro.

După nașterea băiețelului, Cristina Cioran s-a externat împreună cu micuțul și se află acasă alături de fiica sa, Ema. Vedeta se simte bine și își exprimă fericirea ori de câte ori are ocazia. Emoțiile trăite în ziua de 14 februarie, când a devenit din nou mamă, sunt de neprețuit pentru ea.

Între timp, Alex Dobrescu a avut ocazia să își vadă fiul doar prin intermediul unui apel video, însă așteaptă cu nerăbdare momentul în care își va putea ține copilul în brațe.

„A fost o noapte întunecată în primul rând. În al doilea rând a fost plină de sentimente contradictorii, pentru că nu știu exact ce se întâmplă, cum puteam să știu în mod normal, dacă aș fi putut să iau parte aici. În același timp am fost și emoționat, și fericit, și puțin trist! Sentimente contradictorii! (…) Noi nu avem voie să vorbim nici prin mesaje, dar cum am spus și până acum, am vorbit doar prin terți și prieteni comuni m-au anunțat că este totul bine”, a declarat Alex Dobrescu, la Viața fără filtru, potrivit spynews.ro, în noaptea in care Cristina Cioran a născut.

