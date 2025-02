Cristina Cioran (47 ani) numără zilele până când își va aduce pe lume băiețelul, dar nu fără emoții! Fosta prezentatoare TV este în așteptarea unui moment plin de bucurie, dar și cu temeri legate de o naștere care vine cu amintiri dureroase.

Cristina Cioran, despre temerile pe care le are înainte de a naşte

Nașterea fiicei sale, Ema, a lăsat o amprentă adâncă în sufletul Cristinei Cioran. În 2021, fetița a venit pe lume cu două luni înainte de termen, iar vedeta a trăit momente de panică și frică. Acum, la a doua sarcină, Cristina are o dorință simplă și sinceră: să nască într-o atmosferă liniștită și sigură, fără a mai repeta traumele din trecut.

De aceea, actrița a făcut un apel sincer către medicul său, cerându-i să o asiste la naștere și să evite orice weekend, deoarece această perioadă o face să retrăiască momentele dramatice din urmă cu câțiva ani.

„Am stat cuminte sarcina asta, pentru că a fost grea. Nu am avut contracții false. Săptămâna viitoare mergem la medic și stabilim exact ziua, sper să fie tot în cursul săptămânii, l-am rugat pe medic să facă o minune! Nu vreau să mai nasc în weekend, am rămas cu traume de la prima naștere, nu mai vreau, cu toate că și eu m-am născut duminica. Mi-a marcat viața! I-am spus medicului să nu își ia concediu, să nu își ia libere, ca să nasc tot cu el. Este medicul de la Spitalul Universitar cu care am născut-o pe Ema”, a declarat Cristina Cioran pentru cancan.ro.

Citeşte şi: Cristina Cioran spune că încă îl iubește pe Alex Dobrescu, după ce anul trecut a cerut ordin de protecție împotriva lui. „Sunt mulți care m-au blamat!”

Citeşte şi: Cristina Cioran, moment de panică după ce a ajuns pe mâna doctorilor. „Nu aveam așa ceva!” Actrița este însărcinată în opt luni

Alex Dobrescu, ordin de protecţie împotriva lui înainte să devină tată pentru a doua oară

Deși Cristina Cioran este în continuare într-o relație tensionată cu Alex Dobrescu, tatăl copilului său, situația lor pare să se îndrepte spre o normalizare treptată. După o despărțire dramatică, în urma căreia a fost emis un ordin de protecție împotriva lui Alex, Cristina rămâne precaută.

Însă, vedeta este deschisă să lase trecutul în urmă, mărturisind că, la expirarea ordinului, Alex va veni să-l cunoască pe Ioan și să o revadă pe Ema.

„Momentan, ordinul de protecție este în vigoare, dar, când va expira, Alex va veni să-l cunoască pe băiat, să o vadă pe Ema. O să vedem ce va fi între noi, nu vreau să-mi fac planuri acum despre ce va fi, mergem cu valul. Am suferit prea mult și am rămas precaută. Prioritatea mea acum este alta: să nasc în siguranță, fără să mă afecteze emoțiile negative”, a mai declarat Cristina Cioran pentru sursa menţionată anterior.

Citeşte şi: Cum a primit Alex Dobrescu vestea că va deveni tată din nou. „Ordinul de restricție nu îl lasă să vină la mine!”

Cine este alături de Cristina Cioran

Cristina Cioran nu este singură în această perioadă dificilă, iar mama sa joacă un rol esențial în sprijinul său. Deși are planuri de a se descurca și singură cu doi copii, Cristina Cioran nu poate decât să aprecieze ajutorul mamei sale, care s-a implicat activ în creșterea Emei și îi va fi alături și după nașterea lui Ioan.

În ciuda greutăților cu care s-a confruntat, Cristina rămâne optimistă și încrezătoare în propriile puteri. Fosta prezentatoare este ferm convinsă că este pregătită să facă față noii dinamici familiale, iar chiar dacă uneori își exprimă temerile, nu se lasă descurajată. Ea susține că nu-i este frică de provocările ce urmează și că va fi o mamă implicată, indiferent de dificultăți.

„În perioada asta mama mea m-a ajutat, a stat cu Ema, s-a jucat cu ea, are foarte multă răbdare, astfel încât eu să nu depun efort. Va mai sta câteva zile după ce nasc, va petrece timp cu Ema, ca să nu se simtă neglijată, iar apoi va pleca. Voi rămâne doar eu cu amândoi. Eu m-am născut să fiu mamă, nu mi-e frică de greu, mă descurc să cresc și singură doi copii dacă e nevoie”, a mai spus vedeta.

Sursa foto: Instagram şi Facebook

Urmărește-ne pe Google News