Cristina Cioran, moment de panică după ce a ajuns pe mâna doctorilor. „Nu aveam așa ceva!” Actrița este însărcinată în opt luni

Cristina Cioran trece printr-o perioadă delicată. În vârstă de 47 de ani, actrița însărcinată în luna a opta a ajuns pe mâna medicilor din cauza unei probleme de sănătate care s-a declanșat brusc.

Cristina Cioran, îngrijorată după ce a ajuns pe mâna doctorilor

Cristina Cioran așteaptă să aducă pe lume cel de-al doilea copil și trăiește una dintre cele mai pline de emoții perioade din viața ei. Recent, actrița a ajuns la spital din cauza unei alergii pe care nu știa că o are. Cristina s-a filmat de pe patul de spital și le-a povestit fanilor din mediul online ce i s-a întâmplat. În postarea publicată în secțiunea de InstaStories, actrița a povestit că a tras o sperietură zdravănă când a descoperit că are o problemă de sănătate de care nu știa.

„Bună! Știți că ziceam aseară că e liniștea de dinaintea furtunii, chiar că a fost. Sunt la Spitalul Universitar, am venit pentru niște investigații. Suntem bine, dar am tras o mică sperietură. Am descoperit niște alergii, nu aveam așa ceva. Sunt bine, sunt fericită că e bebelușul bine și crește acolo. Sper să stea cât trebuie acolo. (…) Am făcut o nouă alergie la fier”, a spus Cristina Cioran pe Instagram. La câteva ore supă acest mesaj, actrița a mai făcut un Story cu mesajul „Suntem bine!”, în care apare tot pe patul de spital, dar zâmbind.

Cristina Cioran va deveni mamă la 48 de ani

Cristina Cioran a surprins pe toată lumea la sfârșitul anului trecut când a anunțat că ea și fostul ei iubit, Alex Dobrescu, așteaptă să devină mamă pentru a doua oară. Actrița mai are o fetiță cu Dobrescu, Ema, în vârstă de trei ani și jumătate.„

„Am considerat că nu am niciun drept să stric această perioadă așa frumoasă cu astfel de știri. Voi naște la 48, bunica cu bebeluș. Ce vină are acest copil că are doi părinți idioți? A fost o sarcină grea. Ema va avea un frățior pe care îl va chema Ioan”, a precizat Cristina Cioran la „Vorbește lumea”, unde a apărut cu burtica de gravidă.

Actrița a aflat că este însărcinată în mijlocul scandalului cu Alex Dobrescu că este însărcinată și a preferat să țină sarcina ascunsă. Cu toate acestea, ea a precizat că îl va lăsa pe Alex să se implice în viața copiilor ei, deși situația dintre ei a fost foarte tensionată în ultimele luni. Cristina Cioran a rămas însărcinată în perioada în care Alex Dobrescu avea un ordin de restricție și o brățară de monitorizare, pentru a nu se apropia prea mult de actriță.

„Îl vreau în viața copiilor mei, în viața mea nu neapărat, pe mine m-a pus cumva pe pauză. Când s-a întâmplat să rămân însărcinată nici nu am știut, am crezut că intru la menopauză, Aveam și oameni în jurul meu care îmi confirmau, până când au început să mă deranjeze niște chestii, pe lângă starea nervoasă, mirosurile, la un moment dat și greață. Nu se justifica nimic.

Mi-am făcut un test și nu mi-a venit să cred. M-am bucurat foarte tare, nu aș fi putut să renunț la sarcină chiar dacă situația era cum era. Sunt atâtea femei care se chinuie o viață întreagă să facă un copil. Eu mi l-am dorit, eu am aruncat asta în Univers. (…) Îmi doresc foarte mult să redevenim o familie, dacă se poate, dacă nu…”, a povestit Cristina Cioran.

