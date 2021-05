Ce înălțime are Andra. Soția lui Măruță s-a dat de gol la “Românii au talent”

Andra a dezvăluit recent un detaliu pe care puțină lume îl știa despre ea. Jurata de la “Românii au talent” a ținut să facă o remarcă legată de concurenta Alesia Vornicu ce venise pe scenă să-și demonstreze abilitățile vocale. Soția lui Măruță a întrebat-o pe concurenta de 11 ani cât de înaltă e, iar când aceasta a dezvăluit că are 1.65 m înălțime, Andra i-a spus că și ea este tot atât de înaltă. Din punct de vedere al talentului, Andra i-a recomandat fetei să mai lucreze un pic pentru a putea ajunge la performanțele dorite.

„Andra: Vai, ce înaltă eşti! Cât ai în înălţime?

Alesia Vornicu: 1,65 m.

Andra: Wow, cât mine! Şi ai abia 11 ani… Succes pentru ce ai pregătit! Ai o voce foarte frumoasă, dar s-au auzit toate floricelele şi la astea mai trebuie lucrat puţin”, și-au spus cele două după ce fata a interpretat o melodie popular.

Alesia Vornicu a mărturisit apoi că nu se aștepta să primească trei de „Da” din partea juraților.

„Multă lume spune lucruri neadevărate despre mine şi asta mă doare. Mulţi îmi zic să renunţ la muzică pentru că nu am voce. Am rămas blocată când am văzut scena aia mare, juraţii şi x-urile alea mari… Am crezut că o să plec acasă”, a spus Vornicu, citată de fanatik.ro.

