Alex Velea (36 de ani) a dezvăluit recent ce studii are. Deși din cauza carierei muzicale ajungea rareori la cursuri, solistul și-a finalizat studiile de dragul mamei sale. „Mama era disperată. Îmi zicea să mă duc la școală, nu avea încredere”, a declarat artistul în exclusivitate la Xtra Night Show.

De 8 ani și jumătate, cântărețul formează un cuplu cu Antonia (31 de ani). Perechea are împreună doi fii, Dominic și Akim, în vârstă de 6 și, respectiv, 4 ani. Artista mai are o fiică, Maya, în vârstă de 10 ani, din primul mariaj.

„Când am dat licența, am zis că știu doar titlul, profesorii se uitau la mine, colegii la fel, probabil se așteptau să încep să cânt. M-au întrebat de ce îmi doresc diploma și le-am promis că nu o să încep să profesez niciodată, voiam diploma de dragul mamei mele”, a mai mărturisit solistul la Antena Stars, potrivit Spynews.

Ce facultate a urmat Alex Velea. Solistul nu a profesat niciodată în domeniul studiat

Alex are diplomă de inginer, însă nu a profesat niciodată în domeniu. După ce a câștigat emisiunea-concurs Star Factory, la sfârșitul anului 2003, și după participarea în competiția Big brother, Alex a colaborat cu artistele Anna Lesko (41 de ani) și Anda Adam (40 de ani), lansându-și primul album solo, Yamasha, în anul 2006.

Deși are în continuare succes datorită pieselor pe care le-a lansat în colaborare cu mai mulți cântăreți de manele, Alex este chibzuit când vine vorba de câștigurile sale. „Noi până la 30, 40 de ani nu agonisim că suntem toți petrecăreți…

Și eu am trecut prin greu, dacă nu era Antonia, nu eram în stare să pun un ban deoparte. A contat foarte mult în viața mea. Până atunci nu am strâns nimic, nu am făcut nimic și am făcut câțiva bani frumoși, dar nu s-a legat”, a mai dezvăluit solistul.

Tot la Xtra Night Show, artistul a vorbit despre începuturile relației cu Antonia. „Venim din cupluri nefericite, și eu, și ea. Lumea nu a luat-o ca atare. Ne-au zis ba că i-am stricat eu familia, ba că ea mi-a stricat-o pe a mea, că ne-am creat fericirea pe drama altora, pe nefericirea foștilor parteneri.

Doar că pe noi nu ne-a interesat asta, ne-am văzut de ale noastre, am stat închiși în casă o perioadă destul de lungă. Nu ne-am uitat în stânga și în dreapta, nu ne-am ghidat după părerea oamenilor, nici dacă a fost bună, nici dacă a fost rea. Ne-am luat după ce ne-a spus inima.

Nu suntem nici primii, nici ultimii care vin din relații care s-au destrămat. Au fost greșeli ale tinereții. Antonia e foarte sensibilă. În cariera noastră avem de-a face cu tot felul de persoane. Orice țărănuș care are un telefon te poate face în fel și chip”, a mărturisit Alex Velea, potrivit Spynews.

Foto: Instagram