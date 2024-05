Ce diferență de vârstă există între Florin Piersic și soția sa, Anna Torok. Actorul împlinește 88 de ani

Florin Piersic ar fi putut face din povestea lui de viață unul dintre cele mai picante filme. Actorul care împlinește 88 de ani a iubit cu foc și pasiune unele dintre cele mai frumoase actrițe, cu care, la un moment dat, a și împărțit platoul de filmare. Ce diferență de vârstă există între Florin Piersic și soția sa, Anna Torok?

Un bărbat frumos, întotdeauna cu vorbele la el, cu carismă și un farmec aparte, Florin Piersic nu a putut trece neobservat în tinerețe, și nu numai. Avea, însă, o inimă zglobie și se îndrăgostea foarte ușor, de aceea a ajuns să le dezamăgească pe cele care i-au cotrobăit prin suflet. Pe 27 ianuarie, Florin Piersic împlinește 88 de ani. Iată care au fost marile iubiri ale actorului, dar și ce diferență de vârstă există între el și cea de-a treia soție, Anna Torok.

Tatiana Iekel a renunțat la altă iubire pentru Florin Piersic

Tatiana Iekel a fost prima căreia Florin Piersic i-a jurat iubire veșnică. S-au cunoscut în 1958 și după doi ani de relație s-au căsătorit. În timpul mariajului lor s-a născut Florin Piersic Jr, dar după 14 ani au pornit pe drumuri separate.

Actrița a regretat că a renunțat la o altă mare dragoste pentru a fi cu Florin Piersic, despre care spunea că se îndrăgostea de toate partenerele cu care juca.

„Nu a fost iubirea vieții mele. N-aș putea să spun asta. Iubirea vieții mele a început când aveam 13 ani și eram elevă la Iași. El a fost cea mai mare iubire a vieții mele și ne-am despărțit din cauza lui Florin. . Este un om care ar fi trebuit să fie liber toată viaţa… Era un crai veşnic curtat… Se îndrăgostea de toate partenerele cu care juca, iar la un moment dat s-a îndrăgostit atât de tare de una dintre partenerele lui şi i-am spus că e mai bine să ne despărţim”, a mărturisit Tatiana Iekel la o emisiune TV, conform Newsweek.

„Am rămas prieteni până la sfârşitul sfârşitului”

Cu toate astea, cei doi au rămas prieteni pe parcursul anilor, iar dispariția ei, care s-a produs pe 14 mai 2017, la vârsta de 84 de ani, l-a îndurerat teribil pe Florin Piersic. Marele actor a vorbit despre sentimentele puternice care i-au legat.

„Tatiana, scumpa mea, de când ţi-ai luat zborul către stele, mă gândesc neîncetat la tine, la noi, la cum ai apărut în viaţa mea şi m-am îndrăgostit definitiv de tine.

La cum ne-am iubit, la cum ne-am despărţit, la cum a apărut pe lume băiatul nostru pe care tu îl adorai şi de care eu sunt atât de mândru şi mai ales la cum am rămas prieteni până la sfârşitul sfârşitului”, a scris actorul pe o pagină de socializare.

Apoi, marele actor și-a luat „Adio” de la femeia care l-a făcut pentru prima oară tată cu lacrimi în ochi, i-a mulțumit că i-a fost aproape cu gândul, chiar dacă viața i-a despărțit.

Eu, Florin, cu durere şi lacrimi în ochi şi în suflet, îţi sărut mâna şi îţi mulţumesc că mi-ai fost alături şi m-ai însoţit cu gândul tău bun, chiar şi atunci când am fost departe unul de celălalt. Dar tu ştii bine că, deşi viaţa ne-a despărţit, noi am rămas mereu aproape”, a mai spus Florin Piersic.

Florin Piersic a pus ochii pe Anna Szeles din timpul mariajului cu Tatiana Iekel

Deși era însurat cu Tatiana Iekel, actorul o curta pe Anna Szeles, cu care avea, la un moment dat, să își continue povestea de viață. Cei doi au ținut legătura pe parcursul timpului și a existat un moment când au ajuns protagoniști în aceeași poveste.

„Nici nu mai știu cum l-am cunoscut, cred că la Buftea, la filmări, dar el era căsătorit atunci cu Tatiana Iekel. Țin minte că mă tot invita la teatru. Francisc Munteanu mi-a spus să nu mă duc că o să mă îndrăgostesc de el, dar eu totuși m-am dus. Am văzut câteva spectacole, apoi nu s-a mai întâmplat nimic. În schimb, Florin întotdeauna mi-a scris câte o vedere, de peste tot unde se afla, ani de zile”, mărturisea Anna Szeles.

Anna Szeles, despre căsnicia cu Florin Piersic: “Umblam de la unul la altul, ca amanții”

Viața avea să îi aducă împreună după opt ani de la divorțul lui, când au făcut un film împreună, „Elixirul tinereții”, și așa au înțeles ce sentimente au unul pentru celălalt. S-au căsătorit rapid și au rămas împreună timp de 15 ani. Apariția lui Daniel, fiul lor, le-a întărit și mai mult relația, dar doar pentru o vreme. În acest timp au trăit separat, ea la Cluj, el la București. “Umblam de la unul la altul, ca amanții.

Eu eram angajată la Teatrul Maghiar din Cluj, acolo primeam roluri principale și îmi era teamă că dacă mă duc la București voi ajunge doar să duc tava pe scenă. În plus, familia mea, rădăcinile, toate îmi erau în Ardeal. Copilul nostru stătea cu mine (cei doi au un copil – Daniel n.red.), Florin n-avea nici o treabă, venea în vizită, și-atât. Tot ce era greu, școală, boală, totul eu am făcut. Singură”, povestea Anna Szeleș într-un interviu.

Anna Szeleș și-a dorit divorțul, Florin Piersic a ezitat

Actrița Anna Szeleș și-a dorit la un moment dat divorțul, dar Florin Piersic s-a opus. „Problema era că Florin fusese coleg de școală cu majoritatea avocaților din Cluj – el nu dorea să divorțăm – și de câte ori venea la proces le spunea câteva bancuri avocaților, iar aceștia încercau să mă convingă să nu divorțez”, și-a amintit actrița. Ea a susținut că aventurile actorului au dus la divorț. După acest episod, Anna Szeleș s-a mutat împreună cu fiul ei în Ungaria.

Florin Piersic: „Cu Angela am fost într-un amor nebun”

Erau frumoși, apăreau pe scenă împreună și în emisiuni TV, iar la un moment dat au început să aibă sentimente unul pentru celălalt. Nu a mai contact nici faptul că el era căsătorit cu Anna Szeleș. Florin Piersic a trăit o iubire furtunoasă cu Angela Similea.

„Cu Angela am fost într-un amor nebun. Luni întregi am plecat cu ea în deplasari şi era imposibil să nu avem ceva, mai ales că Similea era foarte frumoasă şi dorită de toţi. Era cel mai mare trofeu, cum ar fi Angelina Jolie acum. La început ne şicanam, apoi am început să ne apropiem din ce în ce mai mult, ne mai şi pipăiam, pâna ne-am cuplat de tot. A fost o ‘lipitură’ în toata regula, o poveste de dragoste frumoasă, de care, acum, îmi aduc aminte cu plăcere“, mărturisea Florin Piersic pentru Wowbiz.ro.

Anna Torok, femeia pe care a cunoscut-o într-un avion și l-a făcut să zboare

Pe Anna Torok (80 de ani), femeia cu care e și astăzi căsătorit, Florin Piersic a cunoscut-o în avion, în 1986. Actorul a simțit că Anna e femeia pe care o așteptase o viață întreagă și după șapte ani s-au căsătorit. Deși l-a susținut întotdeauna și l-a înconjurat cu multă dragoste, Anna Torok a preferat să rămână în umbra actorului și să nu apară în lumina reflectoarelor. Între Florin Piersic și cea de-a treia soție este o diferență de vârstă de 8 ani.

