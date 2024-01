Anamaria Prodan face dezvăluiri despre divorț și își expune noile trăiri: „Am făcut ordine în viaţa mea şi a copiilor”

Anamaria Prodan s-a reinventat după despărțirea de Laurențiu Reghecampf. Impresara și-a făcut debutul într-un film, Complotul bonelor, are un iubit, pe Ronald Gavril, iar acum își expune din nou viața la TV.

Reality show-ul care o are în prim plan pe Anamaria Prodan – Prodanca. Punct şi de la capăt- revine la Antena Stars. Producția continuă saga familiei, de sâmbătă, 3 februarie, de la ora 20.00, dar de data aceasta cu un singur personaj principal, Anamaria Prodan.

„Am luat hotărârea să încep o nouă viaţă şi să îmi prezint exact trăirile”

Copiii şi prietenii apropiaţi îi vor fi alături acesteia pe toată durata filmărilor, care se vor desfăşura pe mai multe continente. Atmosfera generală va fi şi de această dată un amestec perfect omogen de umor şi dramă,. O vom urmări pe protagonistă atât în postura de mamă, cât şi în cea de femeie de afaceri.

„Pentru mine, acest reality show este un proiect de suflet, pe care l-am început cu foarte mulţi ani în urmă, tot în familia Antena. Este un proiect bazat pe dragostea mea faţă de familie, mai ales că eu sunt un om care a crezut foarte tare în instituţia căsătoriei şi în familie.

Tocmai de aceea, în momentul în care am făcut ordine în viaţa mea şi a copiilor mei şi am luat hotărârea să încep o nouă viaţă, mi-am dorit să fac asta şi în mod public şi să îmi prezint exact trăirile, tocmai pentru ca şi alte femei să înţeleagă că lupta pentru a-ţi salva familia este ok, dar trebuie să aibă o limită. Că cel mai frumos dar pe care ni l-a dat Dumnezeu este viaţa, viaţă pe care suntem obligaţi să o trăim superb şi mai ales demn!

Aşa am luat decizia de a pregăti un nou sezon al acestui reality, care poartă cumva titlul pe care ar fi trebuit să îl poarte întotdeauna – Prodanca. Punct şi de la capăt. Vă invit să ne urmăriţi în fiecare sâmbătă seara, din 3 februarie, de la 20.00, pe Antena Stars”, a declarat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan își arată și viața din America

O echipă de filmare îi este alături Anei atât în România, cât şi în Statele Unite ale Americii, acolo unde a ales să îşi petreacă sărbătorile de iarnă şi, totodată, locul despre care spune că îi oferă liniştea de care are atâta nevoie, dar şi în alte oraşe din Europa.

Anamaria Prodan va da detalii despre divorț și copii

Bebe, acum deja adolescent, Rebeca şi Sarah, două femei în toată regula, prima stabilită în New York şi cealaltă întoarsă acasă, în urma unor accidentări repetate la baschet şi Nuţi, bona, menajera şi în acelaşi timp criticul cel mai acerb şi prietena cea mai bună a Anei, dar şi cei mai buni prieteni ai Anei vor fi prezenţele constante din viaţa protagonistei.

Deşi dur încercată de decizia care i-a schimbat radical viaţa, Anamaria Prodan nu se va feri să abordeze tema divorţului, dar şi diverse subiecte de parenting sau probleme ale adolescenţilor.

