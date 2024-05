Ce salariu vrea Cristina Șișcanu să-i plătească unei menajere. Cât oferă ca să aibă curat în vila din Otopeni

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au rămas fără menajeră de câteva zile. După ce și-au exprimat de câteva ori nemulțumirea față de munca prestată, femeia care se ocupa de menajul vilei din Otopeni a demisionat.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu caută acum o femeie pricepută, care să vină de câteva ori pe săptămână și să facă curat în vila lor din Otopeni. Cristina Șișcanu a dat un anunț pe rețelele de socializare în care a mărturisit cum i-ar plăcea să fie femeia care trebuie „să țină casa”, iar ulterior a revenit cu detalii și în privința salariului pe care este dispusă să îl plătească.

Cristina Șișcanu: „Am înțeles că, pe oră, serviciile de menaj sunt cuprinse între 8 euro și 14 euro, în funcție de țară”

Mai multe doritoare s-au arătat interesante, dar au ținut să precizeze că mâna de lucru nu e tocmai ieftină în zilele astea. Dornică să găsească cât mai repede o menajeră, Cristina Șișcanu a ținut să spună câte zile pe săptămână are nevoie de ajutor și cât e dispusă să ofere.

„Vă mulțumesc pentru mesajele pe care mi le-ați trimis și în care mi-ați spus cam cât costă pe oră serviciul de menaj. Mi-au scris foarte multe doamne care lucrează în afară, în Spania, Italia Franța, Belgia. Mi-ați spus tarifele din țările respective. Deci, am adunat toate aceste informații și, practic, am înțeles că, pe oră, serviciile de menaj sunt cuprinse între 8 euro și 14 euro, în funcție de țară. Înțeleg că în Spania, Italia, ar fi 8-10 euro pe oră, iar în Franța și Belgia e puțin mai scump, se ajunge la 12 euro, chiar 14 euro”, a mărturisit Cristina Șișcanu, pe o rețea de socializare.

Cristina Șișcanu vrea ca menajera să ajungă de câteva ori pe săptămână în casa lor din Otopeni

Prezentatoarea s-a orientat după tarifele care se percep în alte țări în materie de curățenie și a stabilit rapid cât ar putea să ofere. Cristina Șișcanu a ajuns la concluzia că 3000 de lei ar fi suma pe care o poate pune în joc în această situație.

„Practic, am făcut un calcul, dacă ar fi vorba de 5 ore pe zi, 3 zile pe săptămână, o zi da, una nu, că weekendul nu se pune, ar fi, cu 10 euro, ar fi 50 de euro pe zi, asta înseamnă 250 de lei. Astfel, de trei ori pe săptămână ar fi 750 de lei. Să zicem că înmulțim cu 4, în jur de 3000 de lei ar fi menajul plătit unei doamne pricepute, care să vină de trei ori pe săptămână câte cinci ore”, a precizat Cristina Șișcanu.

Ulterior, Cristina Șișcanu a dezvăluit și ce salariu avea fosta menajeră.

„Ea a avut cel mai ușor job, pentru că nu am tras-o la răspundere niciodată”

„Dacă nu ajungea cuțitul la os acest subiect nu ar fi existat. Așa cum vă spuneam eu și Mădălin suntem într-o continuă mișcare în fiecare zi și atunci eu nu aveam timp să stau după menajeră să o verific de fiecare dată, și mi se pare absurd, nu mi se pare corect, am avut un respect să nu stau să verific fiecare fir de praf pe care l-a lăsat în urma ei. Ea a avut cel mai ușor job, cred că dintre toți clienții ei noi am fost cei mai ok, pentru că nu am tras-o la răspundere niciodată. Doar când uita să facă o cameră: ‘Doamnă, nu ați făcut o cameră!’. ‘A, da, am uitat!’

Am plătit-o exact cu atâția bani cu cât am vorbit în videoul precedent. Sume despre care majoritatea a zis că sunt foarte mari. Că a plăti pe cineva cu 10 euro pe oră, în România, pentru servicii de menaj înseamnă o plată extrem de generoasă, extrem de bună. Noi nu suntem niște oameni care să nu strângem după noi sau să lăsăm mormane de mizerie în casă. La noi este mereu curățenie!” a spus Cristina Șișcanu.

