Irina Columbeanu (14 ani) este fiica Monicăi Gabor (33 de ani) și a lui Irinel Columbeanu (64 de ani). Fostul cuplu a fost căsătorit timp de 5 ani, din 2006 până în 2011. Între anii 2011 și 2012, Irinel și Monica au luptat în instanță pentru custodia fiicei lor. La acea vreme, omul de afaceri a câștigat custodia Irinei. Acum însă, Irina locuiește cu mama ei în SUA.

Ce carieră își dorește Irina Columbeanu să urmeze

După o pauză de un an, Irina a revenit în mediul online în mai 2021. Deși postează sporadic pe rețelele sociale, adolescenta nu pare să vrea să-și reia constant activitatea pe Instagram și YouTube. Pe Instagram, Irina are 156 de mii de urmăritori, mai mulți chiar și decât mama ei, care are 111 mii, cu 45 de mii mai puțini.

Recent, Irinel Columbeanu a dezvăluit ce domeniu o atrage în prezent pe Irina. „În ultimul timp, se ocupă cu niște simulări de procese, pe care le dau, nu știu exact în ce constau. La ei, învățământul e diferit. Înainte își dorea să fie medic, acum vrea să devină avocat”, a declarat Irinel Columbeanu, pentru Playtech.

În plus, Irina ar scrie în prezent o carte în limba engleză. „Nu cunosc ce scrie Irina, o voi citi cu interes când o să o termine, nu am încercat să aflu. Fiind și eu autor, știu cum e. Nici ea nu-mi cere mie sfaturi, nici eu ei. Niciun autor nu vrea să dezvăluie nimic până nu apare opera”, a completat Irinel.

Irina a împlinit 14 ani pe 18 ianuarie 2021. În mediul online, cu ocazia aniversării fiicei sale, Monica a publicat o fotografie în dreptul căreia a scris următorul mesaj: „La mulți ani fiicei noastre iubite! Fericirea m-a găsit în urmă cu 14 ani când ți-am dat naștere, iar de-atunci nu m-a mai părăsit”.

„Cu fiecare zi de naștere care trece, mă uimești mai mult și mai mult. Te-ai transformat într-o persoană atât de inteligentă, distractivă și bună care are atât de multe de făcut în viață. Sunt încântată să văd ceea ce îți rezervă viitorul. O zi de naștere minunată și fie ca toate dorințele tale să devină realitate!”, a încheiat Monica.

