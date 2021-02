Luni, 1 februarie 2021, Vlad Gherman (27 de ani) și Cristina Ciobănașu (24 de ani) au confirmat că s-au despărțit după o logodnă de 2 ani și jumătate și o relație de 9. Recent, în cadrul emisiunii Xtra Night Show, perechea a vorbit despre împăcare.

Ce au spus Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu despre împăcare?

„Noi când ne-am cunoscut eram foarte tineri. Din acel moment am făcut cam totul împreună. Am lucrat și jucat împreună, iar undeva pe drum am uitat să mai fim atenți la nevoile noastre, la ce ne doream noi ca indivizi”, au declarat inițial despre despărțire.

„Niciodată să nu spui niciodată. Nu zice nimeni că e pe viață. În momentul de față asta e alegerea cea mai potrivită pentru amândoi. Nu știm ce se va întâmpla în ani de zile, tocmai de-asta am preferat să punem punct acum cât timp ne mai înțelegem bine”, a spus Cristina Ciobănașu, potrivit Spynews.

Ce a făcut Cristina Ciobănașu cu inelul de logodnă după despărțirea de Vlad Gherman?

Recent, Cristina a dezvăluit ce a făcut cu inelul de logodnă primit de la Vlad. „Nu cred că inelul în sine era cel care conta cu adevărat, cât ce a reprezentat momentul în care m-ai cerut de soție.

Va rămâne în inimile noastre unul dintre cele mai frumoase momente petrecute împreună. Inelul l-am pus într-o cutie cu amintiri, cutia noastră cu amintiri comune. Atunci când vom simți nevoia să ne readucem aminte o să fie acolo”, a spus Cristina Ciobănașu, potrivit Spynews.

Vestea despărțirii celor doi a surprins nu numai publicul, ci și familiile actorilor. Vlad Gherman a dezvăluit că părinții lui nu vor să accepte că el nu mai este într-o relație cu Cristina.

„Tot pun întrebări. Dar de ce, de ce, de ce? Este obositor. Am ajuns, sincer, să nu le mai răspund. Sau le răspund la câteva zile. Deci, mama, tata, vă iubesc, știți asta.

E mai bine să vorbim mai rar. În rest da, am stat toată perioada asta ba la sora mea, ba la vărul meu, mă duc la psiholog”, a mărturisit actorul pe YouTube.

Foto: Instagram

