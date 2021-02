În octombrie 2019, după o relație de doi ani, Catrinel Sandu (43 de ani) s-a căsătorit civil cu logodnicul ei, medicul stomatolog Steve Schroeter (47 de ani). Ceremonia religioasă a avut loc în luna imediat următoare, pe 11 noiembrie, pe o plajă din Florida, Statele Unite ale Americii.

Catrinel Sandu, cadou spectaculos de la soțul american

Recent, în mediul online, Catrinel a dezvăluit ce cadou spectaculos a primit de la soțul ei. Dansatoarea a primit o mașină Chevrolet Camaro ZL1 decapotabilă. În dreptul postării, Catrinel a scris: „Mulțumesc, iubirea mea! Pe care să o conduc mâine?”.

Fosta bebelușă a publicat o fotografie în care apar mașina, ea și Steve și un videoclip în care conduce decapotabila cu una dintre fiicele sale în față și cu cealaltă în spate. În videoclip este surprinsă și o altă mașină Chevrolet, de această dată un model 4×4.

„Super! Felicitări!; S-o stăpânești sănătoasă și fără incidente!!! Oricum, dintotdeauna ai fost o șoferiță foarte bună!!! 😘; E prea tare!; Ai ales bine!”, au fost câteva dintre comentariile postării.

Deși a mai fost căsătorită anterior, mariaj care s-a încheiat în divorț, Catrinel Sandu încă mai crede în instituția familiei și în angajamentele pe termen lung dintr-o relație.

Catrinel și Steve au aniversat în noiembrie 2020 un an de mariaj

Cununia religioasă a perechii a fost una intimă și discretă, cuplul alegând data de 11 datorită semnificației avute pentru ei. „Eu și Steve am stabilit că nunta noastră va avea loc pe data de 11.11.

Am ales această dată pentru că am tot avut conjuncturi, situații fericite și coincidențe legate de acest număr. Am decis să o facem aici, în America, într-un cadru restrâns și sunt așteptați toți cei dragi sufletului nostru”, mărturisea Catrinel în urmă cu un an, pentru Click!.

Din mariajul anterior, Catrinel are două fiice, Sara (10 ani) și Lara (6 ani), alături de care locuiește cu Steve în Sarasota, Statele Unite ale Americii. Și medicul stomatolog are, la rândul său, doi copii din mariajul anterior, doi fii, Luke și Mark.

