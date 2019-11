Cătălin Botezatu, despre cum i s-a schimbat viața în urma operației de colon

Cătălin Botezatu, în vârstă de 52 de ani, se află în perioada de recuperare, iar starea sa de sănătate se îmbunătățește pe zi ce trece. Cu toate astea, designerul este nevoit să se supună unui regim excesiv de sever, dar absolut necesar: „A fost o perioadă foarte grea, cu niște dureri pe care nu vreau să le comentez cu nimeni, dar au trecut. Sunt foarte bine acum, țin un regim. Bine, nu exagerez, pentru că nu asta e ideea, trebuie să mergem înainte pozitiv. Trebuie să mă odihnesc mai mult, să am un regim mai special, fără prăjeli, îți dai seama, fără lucruri picante, dar încerc să fie ok, e mult de spus, e un regim groaznic pentru mine, pentru că nu am voie dulciuri, dar e ok. Îl țin cel puțin două-trei luni”, – a mărturisit Cătălin Botezatu pentru Libertatea.

Cătălin Botezatu este nevoit să meargă frecvent în Turcia pentru a-și face controlul medical de rigoare, iar următorul este programat pentru finele lunii, iar apoi se pregătește pentru o binemeritată vacanță de relaxare: “În luna decembrie voi pleca în Maldive, la resortul meu de suflet, după care urmează o croazieră, în total sunt trei săptămâni. Sfârșitul de an mă prinde pe vasul de croazieră. Îmi doresc să fiu sănătos, să pot duce mai departe toate proiectele pe care le-am început și pe plan profesional să nu dezamăgesc pe nimeni, începând de la clienții pe care îi am, la contractele pe care le am, vreau să le duc până la capătul capătului”, – a mai spus Cătălin Botezatu pentru sursa citată, totodată, punctând că va reveni în juriul emisiunii “Bravo, ai stil!”, de la Kanal D, unde are rol de jurat.

