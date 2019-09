Cătălin Botezatu, prima declarație din spital: „Am trecut pe lângă moarte. Am oprit cancerul”

Cătălin Botezatu, în vârstă de 52 de ani, a fost diagnosticat, în urma operației de apendicită făcută, cu Neoplasm mucinos, o tumoră foarte rară care se poate transforma în cancer. Designerul a făcut prima declarațiede pe patul de spital: „Nu credeam că o să am niște dureri atât de mari. Niciodată nu am avut dureri așa mari! Durere în tot corpul… Au trecut, mi-au dat tot felul de sedative. Blocul operator arată ca la NASA. Stomacul meu e puțin umflat. M-am speriat când am văzut cum arată operația. Sunt două cusături, una cu niște capse de metal, pe interior. A fost o durere groaznică după ce s-a dus anestezia. Au fost mulți medici, multe asistente in salon. Eram conectat la nu știu câte aparate, la nu știu câte fire. Am zis: Doamne, ce am pățit? Ce mi se întâmplă?! Medicii sunt nemaipomeniți!

Aveam o durere care se mișca de colo-colo, nu i-am dat importanță. Am făcut un control total, i-am spus dlui doctor că mă doare în stomac ceva. S-a sfătuit cu alți medici. Mi-a zis că e apendicele. De jurul împrejurul apendicelui sunt niște săculeți, dacă se lipesc de apendice nu e bine, dar nu îmi închipuiam că e așa. Am trecut pe lângă moarte, am oprit cancerul.” – a declarat Cătălin Bătezatu în emisiunea Teo Show.

