Care este dieta cu care Misha își menține silueta

Misha, în vârstă de 28 de ani, arată foarte bine, având în vedere că are o sarcină la activ. Vedeta a mărturisit că este foarte atentă la alimentație și, din când în când, mai apelează la câte o dietă: “Nu am niciun secret pentru silueta mea, încerc să fiu atentă la ce mănânc, mai am perioade când mai scap din vedere treaba asta și mai pun un kilogram-două dar cam atât, însă le dau jos destul de rapid. Nu fac nimic deosebit! De exemplu, acum țin o dietă, dar nu sunt foarte strictă. Dacă am o zi în care mi-e foarte tare poftă de ceva, mănânc, dar foarte puțin. La sală nu am mai mers de vreo lună și jumătate deoarece am avut programul foarte încărcat, a fost și Maya în vacanță, mi-a fost puțin mai greu pentru că trebuie s-o iau cu mine. Mai fac acasă zumba cu Maya, iar sala o voi relua când începe ea grădinița. Acum am 55 de kilograme și aș vrea să ajung la 49-50! Nu am un meniu fix, dimineața când mă trezesc o pregătesc pe Maya pentru grădiniță, apoi merg la sală, la studio. O să reluăm curând programul cu grădinița. De exemplu, azi am mâncat la mic dejun o salată, la prânz voi mânca sote de ciuperci iar pe seară o supă cremă de legume. Meniul meu este destul de diversificat. Din frigider nu-mi lipsesc niciodată fructele și legumele!”, – a declarat Misha pentru perfecte.ro.

“Tratamente corporale îmi fac atât la salon, cât și acasă, de obicei prefer taratmentele cât mai naturale și în principal pe cele anticelulitice. Look-ul mi-l schimb destul de des, port și foarte multe peruci și atunci pot să mi-l schimb zilnic. Cel mai bine totuși cred că mă simt cu părul lung, deși am o perioadă de când îl am scurt și mi-a plăcut foarte mult, de regulă mai mult îmi place atunci când îl am tuns periuță. Acum mi-a mai crescut și nu îi pot da foarte ușor o formă, mi-e cumva dor de părul lung.”, – a mai adăugat Misha pentru sursa citată.

