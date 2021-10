Invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Monica Tatoiu (65 de ani) a dezvăluit care este cel mai mare regret al ei.

Care este cel mai mare regret al Monicăi Tatoiu

„Nu știu dacă de iertare e nevoie. Îl visez pe tata când sunt momente grele care vin în viață. Tata e acolo, eu vorbesc cu tata. Îmi reproșez că nu i-am spus niciodată că-l iubesc. Noi tot timpul ne-am certat, el avea ideea că femeile sunt proaste, că femeile care fac artă sunt c****. (…) El fiind un mare doctor, un geniu”, a povestit Monica.

„Nu i-am spus niciodată că îl iubesc, pentru că am fost influențată de mama, care nu și-a iubit niciodată soțul. A fost o căsătorie aranjată. Nu i-am spus niciodată și nu l-am îmbrățișat niciodată. Nici nu știu unde e înmormântat tata, că eu nu le am cu morții și de-astea, dar din când în când îi fac o masă la un așezământ”, a continuat.

„Dau de mâncare. Eu trebuia să fiu băiat, așa a spus și tata, nu le am cu îmbrățișările. Nu i-am spus niciodată că îl iubesc. Asta e viața, emoțiile trec, regretele rămân”, a mai spus Monica Tatoiu la Kanal D.

Din anul 1988, Monica este căsătorită cu Victor Tatoiu, alături de care are un fiu, Victor. În urmă cu ceva timp, femeia de afaceri a dezvăluit că, imediat după ce a născut, fiul ei s-a îmbolnăvit, iar medicii nu i-au dat mari șanse de supraviețuire. Profund afectată de suferința fiului ei, Monicăi i-a trecut prin minte să se arunce de la etajul spitalului în care fiul ei era internat.

„L-am luat pe Victor de mână, cu icoana asta, și am lăsat-o sub cap. Era tot plin de fire pe cap, vânăt, și ne-am ținut de mână. Prima chestie e că am vrut să mă arunc de la etaj, de la Maternitate. În momentul ăla ți se ia tot. Eu nu am știu ce însemna să fiu mamă până nu l-am văzut scos din mine”, a spus Monica.

Într-un moment de luciditate, s-a rugat la Dumnezeu să îi vindece copilul. A doua zi, Victor a început să se recupereze, întărind credința femeii de afaceri, după cum a mărturisit chiar ea. „L-am luat pe Victor de mână și m-am rugat la Dumnezeu, iar dimineață copilul nu a mai avut nimic. Puterea lui Dumnezeu este imensă, dar trebuie să dai jertfă. Nu înseamnă să tai vițel, să omori un copil, dar trebuie să jertfești ceva”, a mai spus.

Victor are acum 26 de ani, lucrează în străinătate, iar mama lui spune că este mai înțelept decât ea. „Este master diver. E adult acum. Cu carte de muncă. Niciun sacrificiu nu este prea mare pentru puiul tău. Oricât de mare este, tot pui rămâne. L-am învățat tot ce m-au învățat ai mei părinți. E mai înțelept decât mine”, a mai mărturisit Monica Tatoiu în trecut, în mediul online.

„Fiul meu a studiat 13 ani la Școala Americană care nu e acreditată. Mi-a zis că am făcut cea mai mare greșeală că l-am trimis acolo. Toți elevii care au venit în clasa a noua le-au luat-o înainte. Nu faceți ca mine. L-am trimis acolo de la grădiniță”, mai spunea Monica Tatoiu în urmă cu ceva timp, pentru OK! Magazine.

„Dacă mi-l dădeau afară, că mi-am băgat nasul unde nu îmi fierbe oala, niște chestii cu finanțări, putea să rămână pe dinafară, iar asta însemna că trebuia să reînceapă totul de la clasa întâi. Am aflat că școala nu avea acreditare. Aceasta este greșeala părinților care nu se informează despre statutul școlilor private. Costă 18.000 de euro, dar la mine a fost parte din contract și plătea compania”, a încheiat.

