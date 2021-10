Primele imagini din casa Andreei Bălan! Vedeta și-a renovat recent locuința

Andreea Bălan (37 de ani) a fost dintotdeauna discretă cu viața ei de familie. Recent, însă, exclusiv pentru „Xtra Night Show”, solista a deschis ușa casei sale recent renovate. Artista are două fiice, Ella Maya (5 ani) și Clara Maria (2 ani), din fostul mariaj cu actorul George Burcea (33 de ani).

Andreea Bălan a deschis ușa casei sale proaspăt renovate

Andreea și George au format un cuplu timp de 4 ani și jumătate. Fosta pereche s-a căsătorit în toamna anului 2019 și s-a separat patru luni mai târziu, în martie 2020. În prezent, actorul formează un cuplu cu asistenta TV Viviana Sposub.

„Am învățat să relativizez și să nu mai pun la suflet lucrurile care sunt neimportante. Sunt foarte mândră și nu regret nimic din tot ceea ce s-a întâmplat, pentru că astăzi sunt un om mai înțelept și mai bun”, a declarat Andreea pentru „Xtra Night Show”.

„Cred că nu învățăm să fim mai buni decât din eșecuri. Dacă totul e roz în viața ta, n-ai cum să înveți. Devii arogant și infatuat, plin de tine. În schimb, dacă viața te lovește și îți dă niște lecții, de acolo înveți, reușești să fii mai umil, mai bun și mai înțelept”, a completat.

„A durat 6 luni (n.red. renovarea) și mă bucur că am reușit să sparg zidul din mijloc. Era un duplex, iar acum am unit cele două case. Am reușit să renovez parterul, iar acum lucrăm deja la camera fetelor. Îmi place foarte mult ce a ieșit. N-aș fi reușit singură, am apelat la ideile și la ajutorul unui designer interior”, a povestit Andreea despre casa ei.

Andreea a lăsat echipa de filmare în living, bucătărie, studio și în locul de joacă al fiicelor ei. Imagini găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

„Le întreb (n.red pe Ella și Clara) ce vor să se facă atunci când vor fi mari. Îmi spun: «Ca tine, mami! Să cânt și să dansez». Doar că nu insist. Ambele merg la balet, începem lecțiile de engleză și de pian, dar nu voi insista, dacă nu o să le placă, nu are sens. Pot fi orice își doresc în viață, eu o să le susțin din toate punctele de vedere în direcția pe care ele și-o vor dori”, a mai spus solista.

Din mai 2020, Andreea formează un cuplu cu Tiberiu Argint (36 de ani), fratele prezentatoarei TVR Sonia Argint (38 de ani) și managerul de vânzări al unei companii daneze de lux care proiectează și produce aparate audio, televizoare și telefoane. Potrivit Cancan, Andreea și Tiberiu s-ar fi despărțit cu trei săptămâni în urmă.

