Invitată în platoul emisiunii La Măruță, Maria Constantin a acceptat provocarea lui Cătălin Măruță de a răspunde mai multor întrebări picante. După fiecare răspuns, artista putea alege să dezvăluie întrebarea sau să mănânce picat.

Care crede Maria Constantin că sunt defectele Gabrielei Cristea?

A cincea întrebare primită de interpreta de muzică populară a fost: „Spune trei defecte ale Gabrielei Cristea”. Atât Maria, cât și Gabriela au fost căsătorite cu Marcel Toader. Omul de afaceri s-a stins din viață în luna august a anului 2019, în urma unui stop cardiac.

Fostul jucător de rugby a fost căsătorit și a divorțat de 6 ori. Pe Raluca, prima lui soție, a cunoscut-o în Franța și alături de ea a devenit tatăl lui Maximilian (24 de ani), unicul lui fiu.

A mai fost căsătorit cu fosta jucătoare de tenis Cătălina Cristea, cântăreața Anamaria Ferenţ, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, interpreta de muzică populară Maria Constantin și Diana Ghenu, fiica primarului din comuna Berceni, Ilfov.

Primul defect menționat de solistă este acela că Gabriela a fost a cincea soție a omului de afaceri. „În momentul de față, din câte am observat, are probleme cu greutatea”, a mai spus.

„Deci e grasă?”, a întrebat Cătălin, iar interpreta a răspuns: „Da. Asta din ce am mai văzut în ultima perioadă. (…) Și altceva nu știu. Nu o cunosc personal. Din descrierile [lui Marcel Toader]… mă rog, așa… spunea că este o femeie foarte rea. N-am cunoscut-o personal, încă o dată repet. Nu sunt spusele mele”.

Întrebată de Cătălin cine i-a spus că vedeta TV este foarte rea, Maria a completat: „Mă rog, fostul soț, care din păcate nu mai este. (…) Eu am văzut niște filmări recente, dintr-un reality show, ceva de genul, am văzut că a luat ceva în greutate. Asta, până la urmă, nu este de judecat, are doi copii. N-am cunoscut-o personal.”

Maria a venit însoțită de actualul iubit

În platoul emisiunii, Maria a fost însoțită de actualul iubit, Robert Stoica. Cătălin a observat că solista are o bijuterie pe inelar. Inelul i-a fost oferit de Robert. „A fost cadou de ziua ei”, a spus bărbatul. „Dar vrei să o ceri de soție”, a insistat Măruță. „Deocamdată nu, urmează”, a răspuns Robert.

Cei doi locuiesc împreună de un an. Artista a fost căsătorită de două ori. Prima oară cu interpretul de muzică populară Ciprian Tapotă. Fosta perechea și-a oficializat relația în anul 2007 și are împreună un fiu, Codrin (10 ani).

Ulterior, solista s-a căsătorit cu regretatul om de afaceri Marcel Toader. Cei doi au divorțat în luna ianuarie a anului 2018. O perioadă, artista a format un cuplu cu fostul jucător de fotbal Dacian Varga.

