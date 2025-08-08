Când începe „The Ticket”, cel mai nou show de la Antena 1. Primele imagini cu jurații

Toamna aceasta începe în forță la Antena 1, cu premiera unuia dintre cele mai așteptate formate TV: „The Ticket” – o competiție unică, un spectacol în care aplauzele sunt transformate pe loc în bani. Show-ul îi readuce împreună la masa juriului pe Delia și Mihai Bendeac.

Când începe „The Ticket”

„The Ticket” va debuta sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20:00 și promite să ofere telespectatorilor o experiență complet nouă, în care recompensa este imediată, iar publicul are un rol major, potrivit unui anunț al Antena 1.

În centrul show-ului se află un premiu uriaș de 100.000 de euro, care va fi câștigat în cadrul unei finale live. Drumul până acolo va depinde însă de capacitatea fiecărui concurent de a atrage publicul și juriul de partea lui. Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat.

Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important — sau chiar mai important — decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

Care sunt regulile jocului

Regulile jocului sunt simple, dar provocatoare: cei 100 de de oameni din public oferă prin intermediul unei aplicații bilete cu valoare reală. Astfel, fiecare moment artistic poate aduce câștiguri imediate, iar publicul devine nu doar martor, ci și partener direct în recunoașterea valorii.

Mai exact, la finalul numărului, concurentul pleacă acasă cu suma oferită de cei din public. Juriul are însă ultimul cuvânt la „The Ticket”, căci la finalul fiecărui episod, cei 5 vor alege, dintre cei care au obținut peste 5000 Ron, numărul care va lupta în marea finală pentru premiul de 100.000 de Euro.

Un alt moment care va atrage cu siguranță atenția celor de acasă va fi cel al dezbaterilor dintre jurați și public, care, așa cum e de așteptat, nu sunt mereu pe aceeași lungime de undă când vine vorba de valoarea unui bilet.

Cine sunt jurații „The Ticket”

Produs de Mona Segall și echipa ei, „The Thicket” vine cu o miză reală pentru concurenți, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet, cu emoție, energie și impact scenic.

Juriul show-ului este format din:

Mihai Bendeac

Micutzu

Delia

Anca Dinicu

Maurice Munteanu

Emisiunea „The Ticket” reprezintă și revenirea lui Mihai Bendeac pe micile ecrane, după o pauză de câțiva ani.

