Bursucu a fost părăsit de Andreea, mama fiicei sale, din cauza geloziei. A ajuns la psiholog: „O perioadă a vieții mele destul de complicată”

Într-o perioadă în care relațiile din showbiz sunt adesea expuse publicului și supuse unui ochi critic, Bursucu și soția sa, Andreea, au reușit să-și păstreze o mare parte din viața personală departe de ochii curioșilor. Totuși, nici relațiile de lungă durată nu sunt imune la provocări. După 15 ani împreună și o fetiță, cuplul a trecut prin momente dificile care le-au pus la încercare iubirea și încrederea. Într-o confesiune recentă, Bursucu a deschis ușa unui capitol mai puțin cunoscut din viața lor de cuplu, vorbind despre o perioadă critică din relația lor din cauza geloziei.

Bursucu a fost bolnav de gelozie

Bursucu a vorbit deschis despre perioadele dificile din căsnicia sa cu Andreea, soția cu care este împreună de 15 ani și cu care are o fetiță de 7 ani. Într-o confesiune sinceră, acesta a recunoscut că gelozia i-a afectat relația și a fost unul dintre motivele care au dus la o despărțire temporară.

Prezentatorul a explicat cum, la un moment dat, gelozia a devenit o adevărată „boală” pentru el, având un impact negativ asupra relației sale cu Andreea. Bursucu a mărturisit că, chiar dacă știa că soția lui era într-un loc sigur, nu se putea abține de la gânduri negative, imagina scenarii despre posibile trădări și chiar o suna constant, convins că ar putea fi cu altcineva.

„Am fost bolnav de gelozie. Am avut o perioadă a vieții mele destul de complicată. Într-adevăr, am suferit de boala asta, gelozia, pentru că este o boală, și am reușit să mă tratez la psiholog, ceea ce îi sfătuiesc pe toți. În momentul ăla, ți se pare că ai toate motivele din lume, pentru că în momentul în care ești bolnav de gelozie, îți faci tot felul de scenarii și tot felul de filme, îți imaginezi că în secunda aia se întâmplă și vezi și cum se întâmplă. Tu suni în momentul în care suni și în momentul în care închizi, zici „A luat o pauză”, a declarat Bursucu’, la Știrile Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Citeşte şi: De ce a plecat Bursucu de la Kanal D: „Am căzut de comun acord”. Ce spune despre revenirea în televiziune

Citeşte şi: De ce a plecat Bursucu de la Kanal D: „Am căzut de comun acord”. Ce spune despre revenirea în televiziune

Acest comportament a dus la o ruptură temporară a relației, Andreea ajungând să pună punct unei căsnicii care părea perfectă. La acel moment, Bursucu a realizat că trebuia să facă o schimbare. A decis să meargă la psiholog, ceea ce i-a permis să înțeleagă mai bine rădăcinile geloziei sale și să învețe să o controleze.

A apelat la ajutorul unui psiholog din cauza crizelor de gelozie

În urma întâlnirilor cu psihologul, Bursucu a început să își înțeleagă mai bine sentimentele și să identifice cauzele geloziei. După un an de terapie, Bursucu a învățat că gelozia excesivă provine din neîncrederea în propria persoană, nu în partener.

Chiar dacă a reușit să se vindece, Bursucu recunoaște că mai simte uneori gelozie, dar într-o măsură mult mai controlată.

„Mi-am dat seama atunci când m-a părăsit iubita actualmente soția (…) Am stat o lună, două, trei și mi-am dat seama că nu se întâmplă ceva ok cu mine (…) Acum sunt vindecat, dar asta nu înseamnă că nu mai sunt gelos deloc (…) Gelozia vine de la lipsa de încredere în tine, nu în partener”, a mai spus prezentatorul TV pentru sursa menţionată mai sus.

Sursa foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News