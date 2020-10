Actorul Brad Pitt (56 de ani) și modelul de origine germană Nicole Poturalski (27 de ani) s-au despărțit.

Potrivit E! News, Brad și Nicole s-au despărțit în urmă cu câteva săptămâni, iar relația lor nu a fost niciodată una serioasă.

Brad Pitt și Nicole Poturalski s-au despărțit după doar 2 luni de relație

După ce s-au cunoscut la premiera din Berlin a peliculei Once Upon a Time … In Hollywood, la sfârșitul lunii august, Brad și Nicole au fost fotografiați urcând la bordul unui jet privat.

Fosta pereche a petrecut timp împreună în Castelul Miraval, proprietate privată deținută de actor și de fosta lui soție, actrița Angelina Jolie (45 de ani).

Mai mult decât atât, proprietatea a servit drept locația nunții fostului cuplu din anul 2014.

Brad și Nicole nu și-au confirmat sau negat niciodată relația. Miercuri, 28 octombrie, Nicole a publicat în mediul online mai multe imagini alături de care a scris: „Rezistă încă puțin …”. Actorul nu are un cont public de social media.

La mijlocul lunii septembrie, Nicole a fost intens atacată în mediul online din cauza relației sale cu actorul.

Despre model s-a aflat ulterior că este căsătorită cu Roland Mary, un om de afaceri în vârstă de 68 de ani. Nicole și Roland au o „căsnicie deschisă” și un fiu împreună.

Divorțul dintre Angelina și Brad încă nu a fost pronunțat

Angelina a depus actele de divorț de actor în anul 2016, după mai bine de 10 de relație. Fosta pereche are împreună 6 copii, 3 biologici și 3 adoptați.

Au trei fii, Maddox (19 ani), Pax (16 ani) și Knox (12 ani), și trei fiice, Zahara (15 ani), Shiloh (14 ani) și Vivienne (12 ani). Shiloh și gemenii Vivienne și Knox sunt cei trei copii biologici ai fostului cuplu.

„M-am separat [de Brad] pentru binele familiei mele”, spunea actrița în trecut. „A fost decizia corectă. Continui să fiu focusată pe vindecarea lor.

Mulți au profitat de tăcerea mea, iar copiii noștri văd mereu minciuni la adresa lor în media. Le reamintesc mereu că doar ei se cunosc și știu felul în care gândesc.

Sunt 6 foarte curajoase și puternice persoane”, a mai spus Angelina.

