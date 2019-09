Brad Pitt și Ellen DeGeneres au „împărțit” aceeași femeie VIDEO

Inițial, Pitt a apărut în platoul emisiunii ca membru al publicului. Însă, la un moment dat, Ellen l-a observat și l-a invitat alături de ea.

„Mă simt bine aici”, i-a spus, însă, Brad.

Celebrul actor a continuat să întrerupă emisiunea, la care invitat special era Sean Hayes, care, în cele din urmă i-a cedat și scaunul.



În timp ce discutau, Ellen i-a dezvălui lui Brad Pitt că a avut o relație cu una dintre fostele lui iubite, fără să facă public vreun nume.

La final, Brad Pitt a discutat cu Ellen DeGeneres despre cel mai recent film în care joacă și a glumit despre faptul că este „mai curajos” decât bunul lui prieten Tom Cruise, pentru că a permis unui pitbull să îl lingă pe faţă şi pe gât. Animalul apare alături de el în lungmetrajul „A fost odată la Hollywood/ Once Upon a Time in Hollywood”, de Quentin Tarantino.

„Tom Cruise, prietenul meu, se leagă de un avion care decolează şi apoi aterizează. Eu mi-am pus sos de mere pe gât pentru ca un pitbull să arate că mă iubeşte. Nu ştiu cine este mai curajos”, a declarat el.

Pitt și DeGeneres s-au cunoscut la sfârșitul anilor 1980, la o petrecere la piscină organizată de cântăreața Melissa Etheridge unde, susține actorul, Ellen flirta cu iubita lui de atunci.



Sursă foto: Profimedia

