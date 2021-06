De la începutul anului 2021, între Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu există un conflict aparent fără sfârșit. În vara anului 2019, Claudia s-a separat de fostul ei soț, Gabi Bădălău, alături de care are doi fii, Gabriel și Nicholas.

Din ianuarie 2021, Bianca și Gabi au fost într-o relație pe parcursul căreia s-au despărțit și împăcat în repetate rânduri. Încă de atunci, ori de câte ori li s-a dat ocazia, Claudia și Bianca s-au criticat public.

Bianca Drăgușanu, criticată dur de Claudia Pătrășcanu

Cel mai recent, solista a declarat despre Bianca: „Nu doresc să dezvolt subiectul despre această femeie, dar vreau să înțeleagă, odată pentru totdeauna, că nu are ce căuta, în viața ei, în preajmă copiilor mei vreodată.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

Asta deoarece este un pericol public pentru toți copiii minori. Nu mă interesează părerea ei despre mine, ea este Penta Oxid de Clei (nu se lipește nimic de ea)”. Înainte ca artista să facă aceste declarații, modelul a scris pe Instagram despre ea:

„De frumoasă, ești frumoasă; de deșteaptă, ești frumoasă… Cu dragoste, B”. Răspunsul Claudiei nu a întârziat: „Și eu sunt geloasă pe mine, pe frumusețea mea naturală. Habar nu am dacă este, dar știți vorba aceea, ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place?”.

„Nu am un nas foarte mic, nu am nici buzele subțiri, dar nici proeminente, am o dantură perfectă, nu am riduri. Contează și gena, pentru că am o mamă foarte frumoasă.

Citește și:

Claudia Pătrășcanu iubește din nou după divorțul de Gabi Bădălău?

Care crede Claudia Pătrășcanu că sunt defectele Biancăi Drăgușanu

Ce mesaje i-a trimis Claudia Pătrășcanu Biancăi Drăgușanu și de ce?

Cred că și aceste intervenții estetice au rolul lor și, dacă vrei să le faci, să le faci după o anumită vârstă, nu de la 18, 20, 25 și 30 de ani. Cu cât amânăm mai mult, cu atât e mai bine”, a mai spus cântăreața.

Bianca Drăgușanu: „Este deprimată, îmi este milă de ea”

În primăvara anului acesta, tot ca răspuns la o serie de declarații făcute de Claudia, Bianca a mai spus: „Este deprimată, îmi este milă de ea. Ca să îi treacă deprimarea îi fac cadou toate florile pe care le-am primit de ziua mea și de 1 martie. Să o ajute să iasă din depresie.

Îi mulțumesc că s-a autodescris. Prin cuvintele pe care le-a folosit se caracterizează pe ea. A zis totul despre ea, nu despre mine. Cifra mea de afaceri de anul trecut este de 300 de mii de euro. Din contracte de imagine și business. Și asta chiar dacă a fost pandemie”.

Foto: Instagram