Au fost numite cele mai frumoase gemene din lume la 7 ani, dar acum sunt adolescente. Cum arată astăzi celebrele surori Clements

Ava și Leah Clements au fost numite cele mai frumoase gemene din lume, după ce mama lor, Jaqi Clements, le-a creat un cont de Instagram cu ocazia împlinirii vârstei de 7 ani. În prezent, contul are două milioane de urmăritori.

Cunoscute drept gemenele Clements, fetele au acum vârsta de 13 ani și au devenit adevărate senzații în mediul online, bucurându-se de o popularitate uriașă pe rețelele de socializare. Dar și de multe colaborări de succes cu diverse reviste sau branduri de haine pentru copii și tineri.

Mama și-a dorit încă din 2017, ca gemenele identice, atunci în vârstă de șapte ani, să devină modele.

„Le-am prezentat fetelor ideea mea, le-am întrebat dacă ar fi pregătite pentru asta, ca pe lângă orele de dans și antrenamentele echipelor de înot pe care le aveau în fiecare săptămână, să încerce și modelingul.

Nu am fost deloc surprinsă când au început să sară în sus și în jos de bucurie și să îmi spună că abia așteaptă să înceapă. Pe lângă faptul că eu cred foarte mult în semne și aproape toată lumea mi-a spus că șapte este un număr norocos, am avut sentimentul că anul acesta va fi un an distractiv și interesant pentru ele.” – a spus Jaqi în 2017.

“Cred că dacă priviți totul dintr-o anumită perspectivă, investiția pe care noi, ca părinți, o facem acum pentru a ne sprijini copiii în a face ceva ce le place, le vor permite să strângă bani pe care îi pot folosi pentru facultate, pentru o mașină sau pentru o casă în viitor.” – a mai precizat ea.

La câteva luni de la lansarea contului lor de Instagram, surorile gemene au început colaborări cu mărci precum Nike, Disney, Mattel și Target.

Fetele merg în continuare la școală, iar proiectele în care se implică sunt programate după-amiaza sau în weekend, pentru a nu pierde cursurile. Ava și Leah mai au un frate, pe nume Chase, care și el este model.

Tatăl gemenelor Clements, diagnosticat cu leucemie

Deși pozează des ca două fetițe vesele, în spatele zâmbetului lor se ascunde o mare durere, despre care au aflat și fanii din mediul online. Tatăl lor, Kevin Clements a fost diagnosticat cu leucemie și limfom în 2020. Profitând de popularitatea lor, fetele au pornit o campanie pentru a-și ajuta tatăl care avea nevoie de un transplant de măduvă osoasă. În foarte scurt timp, campania a devenit globală.

“Răspunsul oamenilor a fost uimitor. Este extraordinar că fetele au avut șansa de a face asta și de a mă ajuta” – a spus tatăl gemenelor.

Bărbatul a primit ajutor de la fratele său și a fost supus operației de transplant de măduvă osoasă, procedură ce s-a încheiat cu succes.

