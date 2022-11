Thylane Blondeau, supranumită „cea mai frumoasă fetiță din lume”, pe marile podiumuri ale modei. Cum arată la 21 de ani

Thylane Blondeau a fost numită „cea mai frumoasă fetiță din lume” pe când avea doar șase ani. Ea a devenit cunoscută după ce numele ei a apărut pe lista celor „mai frumoase 100 de chipuri din lume”.

Acum, modelul a împlinit 21 de ani și este chiar mai frumoasă ca în copilărie. Thylane a participat la Săptămâna Modei de la Paris și a cucerit publicul cu apariția ei.

Cum arată și cu ce se ocupă Thylane Blondeau, „cea mai frumoasă fetiță din lume”

Thylane și-a început cariera în modeling pe când avea doar patru ani, dar aceasta a înflorit în momentul în care a fost numită „cea mai frumoasă fetiță din lume”. La 15 ani de la primirea acestui titlu, Blondeau se bucură de un real succes și urcă pe cele mai mari podiumuri din lume.

Aceasta a prezentat pentru multe branduri de lux, printre care Dolce & Gabbana, L’Oréal și Versace. În luna ocotmbrie a acestui an, ea a urcat pe podium la Săptămâna Modei de la Paris în cadrul show-ului Miu Miu.

Cu o bluză gri oversize, pantaloni scurți și șosete gen jampiere gri, Thylane Blondeau a atras toate privirile.

Deși au trecut 15 ani de când a fost desemnată „cea mai frumoasă fetiță din lume”, Blondeau și-a păstrat privirea expresivă. Fetița s-a transformat într-o tânără superbă ce cucerește prin look-ul ei natural.

Potrivit Express.co.uk, în anul 2018, Blondeau și-a creat propriul brand de haine, Heaven May. De asemenea, și-a făcut debutul în actorie, în anul 2015 apărând în filmul „Belle & Sebastian: The Adventure Continues”. Atunci ea a interpretat personajul Gabriele.

Cine este Thylane Blondeau

Thylane Blondeau este fiica fostului fotbalist francez Patrick Blondeau și a prezentatoarei de televiziune Veronika Loubry. Fata a moștenit frumusețea și ochii celebrei sale mame.

„Cea mai frumoasă fetiță din lume” s-a născut pe 5 aprilie 2001, în Franța. Pe Instagram, unde are peste șase milioane de urmăritori, fata postează deseori imagini cu ea din copilărie.

În prezent, Thylane este logodită cu Ben Attal, fiul actorului Yvan Attal și al actriței Charlotte Gainsbourg. Cei doi formează un cuplu de mai bine de doi ani, iar în octombrie și-au anunțat logodna.

Anul trecut, tânăra a ajuns de urgență la spital, unde a suferit o intervenție chirurgicală. Medicii i-au decoperit un chist ovarian de circa 5-6 cm și au decis să o opereze de urgență.

„Anul trecut am fost supusă unei operații de urgență după ce un chist ovarian mi-a explodat în burtă. După 3 luni de la operație am început să am dureri iar și am crezut că este de la intervenție. Anul acesta am fost consultată de trei ginecologi, am vizitat patru centre de radiologie din Paris și toți mi-au zis același lucru: Nu-ți face griji. Nu ai nimic. Totul este doar în capul tău. Acum patru zile, am ajuns iar la urgențe pentru că mă durea burta îngrozitor. Mi s-a spus că totul e în regulă și să revin la control peste 2 – 3 luni”, a scris modelul, într-o postare pe pagina sa de Instagram.

